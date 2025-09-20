Một doanh nghiệp làm bánh tráng nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ'

Chương trình Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được Chính phủ triển khai từ năm 2008 nhằm khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất - kinh doanh. Tại tỉnh Tây Ninh, cách đây 12 năm, năm 2013, có doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình này, đến nay toàn tỉnh đã có 26 doanh nghiệp đạt chứng nhận "Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ". Năm nay, Công ty TNHH Tân Nhiên chuyên sản xuất sản phẩm bánh tráng không nhúng nước - vinh dự nhận chứng nhận này.

Xưởng sản xuất bánh tráng không nhúng nước của Công ty TNHH Tân Nhiên ẢNH: H.H

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, chứng nhận "Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ" trao cho Tân Nhiên vì những cải tiến liên quan đến máy tráng và máy sấy chiếc bánh tráng truyền thống tại địa phương. Những cải tiến này không chỉ tiên phong mở hướng đi mới cho ngành bánh tráng địa phương nói riêng và bánh tráng Việt Nam nói chung, mà còn đưa ngành nghề thủ công truyền thống phát triển và đi ra theo hướng hiện đại, tiện lợi và bền vững.

Theo quy định, doanh nghiệp nhận được chứng nhận này phải có sản xuất gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Đồng thời, thương mại hóa được kết quả nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm khác biệt, giá trị và có khả năng cạnh tranh cao.

Sản phẩm bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên xuất phát từ sản phẩm gia đình, khác với những sản phẩm cùng loại tại địa phương, công ty quyết định tìm hiểu, sáng tạo nhiều loại máy, công nghệ khác nhau nhằm nâng tầm một đặc sản truyền thống - bánh tráng Tây Ninh.

Chứng nhận "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ" trao cho Công ty TNHH Tân Nhiên ẢNH: H.H

Kể về hành trình nâng tầm đặc sản bánh tráng, ông Đặng Khánh Duy - Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên cho hay, doanh nghiệp đã nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất; kiên trì thử nghiệm và sáng tạo liên tục; cải tiến trong nhiều khâu... Chẳng hạn sản xuất sử dụng từ khuôn sang máy cắt, thay vì dập bánh bằng khuôn truyền thống.

Ngoài ra, Tân Nhiên cũng là cơ sở tiên phong đưa máy đóng gói vào bánh tráng. Ban đầu thử với máy đóng khăn giấy, rồi cải tạo, chỉnh sửa để có thể đưa công nghệ đóng gói cuộn màng vào ngành bánh tráng, giúp sản phẩm giữ được vệ sinh và đồng bộ hơn.

"Quá trình này phải thay đổi thử nghiệm liên tục nhiều phương pháp, thiết bị mới có kết quả. Tôi và anh em nghiên cứu tự hào vì từng bước một, đã tìm được giải pháp làm bánh tráng không cần nhúng nước như ngày nay. Làm thế nào để chiếc bánh tráng truyền thống xưa chỉ nhúng nước mới cuốn được, nay phải bảo đảm độ vừa mỏng, vừa dẻo mà vẫn đạt sản lượng tối ưu. Chúng tôi nghiên cứu, mày mò bất kể ngày đêm, tìm hiểu để cải tạo toàn bộ quy trình tráng - sấy, tạo ra sự khác biệt lớn trong chất lượng thành phẩm như hiện nay", ông Duy bộc bạch và cho biết, với danh hiệu này, Tân Nhiên khẳng định sẽ tiếp tục phát triển trên con đường đổi mới sáng tạo, bền vững; góp phần đưa đặc sản Việt Nam vươn tầm quốc tế, đồng thời lan tỏa giá trị ẩm thực quê hương đến với bạn bè năm châu.



