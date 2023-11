Một doanh nghiệp TP.HCM thưởng tết ít nhất 80 triệu đồng/người lao động

Ngày 29.11, ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7 (Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết mới đây, công ty đã họp và quyết định mức thưởng tết cuối năm cho người lao động.

Người lao động trẻ ở Công ty CP In số 7 LÊ HUỲNH

Theo đó, công ty thưởng lương tháng 13 bằng 4 tháng thực lãnh; thưởng A, B, C năm trung bình 3,5 triệu đồng/người; thưởng Tết Dương lịch 2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 là 7 triệu đồng/người; tiền lì xì đầu năm khoảng 1 triệu đồng/người.

Bình quân mỗi lao động làm việc ở công ty nhận các khoản thưởng cuối năm từ 80 - 100 triệu đồng/người.

Ông Trương Hoàng Tâm cho biết ngoài các khoản thưởng này, công đoàn còn cấp kinh phí cho các khối thi đua công đoàn, đồng thời gấp rút chuẩn bị các hoạt động văn hóa cho dịp tất niên cuối năm, tổ chức các chương trình trang trí tết trong công ty, nhằm tạo không khí đón xuân.

Mức thưởng tết tại Công ty CP In số 7 năm nay thấp nhất 80 triệu đồng/người NGỌC DƯƠNG

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7 cũng cho hay mức thưởng này được đánh giá dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu tăng và thị trường trong ngành ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhưng tất cả mọi người lao động của công ty đều nỗ lực làm việc, qua đó dự báo giúp mức doanh thu được công ty đặt ra trong năm 2023 sẽ vượt.

Do đó việc thưởng cuối năm cũng là lời tri ân của doanh nghiệp với sự đồng hành của người lao động với đơn vị trong năm vừa qua, hướng đến động lực phấn đấu cho năm mới.

Công ty CP In số 7 được biết là một trong những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực in ấn lâu đời nhất tại TP.HCM. Đến nay, thương hiệu "In 7" đứng vững trên thị trường in với những chính sách chất lượng dịch vụ.