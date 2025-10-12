Một đơn vị quân đội nổi loạn, Tổng thống Madagascar cảnh báo âm mưu đảo chính

Đơn vị tinh thuệ CAPSAT của Madagascar ngày 12.10 tuyên bố kiểm soát toàn bộ các lực lượng vũ trang Madagascar, trong khi Tổng thống Andry Rajoelina cảnh báo đang có âm mưu tiếm quyền trái phép.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina phát biểu tại dinh tổng thống hôm 6.10 khi ông bổ nhiệm tướng quân đội Ruphin Fortunat Zafisambo làm tân thủ tướng ẢNH: REUTERS

"Từ giờ trở đi, toàn bộ mệnh lệnh của quân đội Madagascar, dù là của lục quân hay không quân, sẽ được đưa ra từ trụ sở CAPSAT", các sĩ quan đơn vị này tuyên bố trong một video, theo AFP.

Một ngày trước, các thành viên CAPSAT tham gia cùng người biểu tình tại thủ đô Antananarivo và tuyên bố sẽ không tuân thủ lệnh nổ súng. CAPSAT cũng chỉ trích hiến binh vì hành động vũ lực quá mức đối với người biểu tình, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.

Cuộc biểu tình tại Madagascar bùng phát cách đây khoảng 2 tuần. Cuộc biểu tình bắt đầu vì việc cắt nước và điện nhưng sau đó lan rộng nhằm phản đối tình trạng mà họ cáo buộc tham nhũng.

Người biểu tình bao vây chiếc xe cảnh sát chống bạo loạn tại Antananarivo ngày 11.10 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Rajoelina đã cách chức toàn bộ nội các nhưng không thể xoa dịu những người biểu tình trẻ tuổi, hiện kêu gọi ông từ chức và từ chối đề nghị đối thoại.

Ông Rajoelina (51 tuổi) đắc cử tổng thống vào năm 2018 và tái đắc cử vào năm 2023 trong cuộc bỏ phiếu bị các đảng đối lập tẩy chay.

Liên Hiệp Quốc báo cáo có ít nhất 22 người thiệt mạng và 100 người bị thương từ khi bất ổn xảy ra vào tháng 9, nhưng chính phủ Madagascar cho hay chỉ có 12 người thiệt mạng.

Thành viên một đơn vị quân đội nổi loạn và tham gia cùng người biểu tình trước tòa thị chính Antananarivo ngày 11.10 ẢNH: AFP

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 12.10, văn phòng tổng thống cho biết một âm mưu chiếm quyền trái phép đang diễn ra. Nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ hành động gây bất ổn đất nước và kêu gọi tất cả các lực lượng sát cánh nhằm bảo vệ trật tự hiến pháp và chủ quyền quốc gia, song cũng khuyến khích đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Các sĩ quan hiến binh cùng ngày ra tuyên bố thừa nhận lỗi lầm và hành động quá mức trong các đợt can thiệp, nhưng cũng kêu gọi tình anh em giữa quân đội và hiến binh.

Chính phủ đảm bảo rằng Tổng thống Rajoelina vẫn ở trong nước và đang điều hành công việc quốc gia, khẳng định sẵn sàng hợp tác và lắng nghe.