Một đường bay ở Việt Nam vào top 10 đông khách nhất thế giới

Công ty dữ liệu và thống kê chuyến bay OAG lập danh sách hàng năm về các tuyến đường bay được sử dụng nhiều nhất trên hành tinh dựa trên Dữ liệu Lịch trình hàng không toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 12, và kết quả năm 2025 vừa được công bố.

Năm nay, 9 trong số 10 vị trí hàng đầu đều nằm ở cùng một khu vực: Châu Á - Thái Bình Dương; và tuyến bay có số lượng ghế được đặt nhiều nhất (khoảng 14,3 triệu ghế) là ở Hàn Quốc, giữa sân bay quốc tế Jeju và sân bay Seoul Gimpo.

ẢNH: BAMBOO AIRWAY

Mặc dù con số này vẫn thấp hơn 17% so với trước đại dịch năm 2019, nhưng tuyến bay này đã tăng 1% so với năm 2024. Đứng thứ hai là tuyến bay nội địa Nhật Bản giữa Sapporo New Chitose và Tokyo Haneda (với 12 triệu chỗ ngồi), và thứ ba là tuyến bay từ cùng sân bay Tokyo này đến Fukuoka (với 11,4 triệu chỗ ngồi được bán ra). Ở vị trí thứ năm là tuyến bay duy nhất đến từ ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Jeddah đến Riyadh đã bán được 9,8 triệu chỗ ngồi, tăng mạnh 22% so với năm 2019 (mức tăng lớn nhất trong top 10).

Tuyến bay nội địa lớn nhất Việt Nam giữa Hà Nội (HAN) và Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) là tuyến bay bận rộn thứ tư với 11 triệu chỗ ngồi đã được lên lịch vào năm 2025, tăng 4% so với năm trước và 8% so với năm 2019. Tuyến bay này có tính cạnh tranh cao với 6 hãng hàng không khai thác vào năm 2025. Giá vé máy bay trên tuyến này đã giảm 11% so với năm trước, với giá vé một chiều trung bình là 67 đô la Mỹ.

Dưới đây là 10 tuyến bay bận rộn nhất năm 2025:

Jeju International - Seoul Gimpo: 14,3 triệu

Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda: 12 triệu

Fukuoka - Tokyo Haneda: 11,4 triệu

Hà Nội - TP.HCM: 11 triệu

Jeddah - Riyadh: 9,8 triệu

Melbourne - Sydney: 8,9 triệu

Tokyo Haneda - Okinawa Naha: 8 triệu

Mumbai - Delhi: 7,6 triệu

Beijing - Shanghai Hongqiao: 7,4 triệu

Shanghai Hongqiao - Shenzhen: 7,1 triệu.

Và 10 tuyến bay quốc tế đông khách nhất gồm:

Hồng Kông - Đài Bắc: 6,8 triệu

Cairo - Jeddah: 5,75 triệu

Kuala Lumpur - Singapore Changi: 5,74 triệu

Seoul Incheon - Tokyo Narita: 5 triệu

Seoul Incheon - Osaka Kansai: 4,9 triệu

Jakarta - Singapore: 4,6 triệu

Dubai - Riyadh: 4,4 triệu

Bangkok - Hồng Kông: 4,1 triệu

Tokyo - Đài Bắc: 4 triệu

New York JFK - London Heathrow: 3,9 triệu.