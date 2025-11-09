Một gia đình ở TP.HCM ‘thoát’ bắt cóc online trong gang tấc nhờ điều này…

Sáng 9.11, tại Hội trường Trung tâm Chính trị P.An Đông (TP.HCM) diễn ra chuyên đề tuyên truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác trước vấn nạn bắt cóc online.

Đại úy Trần Công Bằng, cán bộ Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát hình sự, thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm hình sự, Công an TP.HCM, đã chia sẻ hàng loạt tình huống thực tế và những chiêu trò mới mà các đối tượng lừa đảo đang áp dụng.

Theo đại úy Bằng, vụ việc mới nhất xảy ra tại P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM). Một thiếu niên bị nhóm tội phạm lừa gọi điện, giả danh cơ quan điều tra, hù dọa rằng em liên quan đến một vụ án và phải “phối hợp làm việc”. Chúng yêu cầu em đến một địa điểm khác, tắt điện thoại, không liên hệ với ai. Sau đó, gia đình không thể liên lạc được, đồng thời nhận hình ảnh của con kèm lời đe dọa: “Chúng tôi đang giữ con của anh chị, hãy chuyển tiền nếu không muốn chuyện xấu xảy ra”.

Đại úy Bằng chia sẻ trong lúc hoảng loạn, nhờ từng tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật tại tổ dân phố, gia đình lập tức nhận ra đây là thủ đoạn bắt cóc online. Họ bình tĩnh báo ngay cho Công an P.Thạnh Mỹ Tây. Lực lượng công an đã phối hợp với PC02 triển khai xác minh, lần theo dấu vết và kịp thời giải cứu cháu bé an toàn. “Gia đình và cháu bé sau đó đã đến gửi lời cảm ơn công an phường. Đây là trường hợp điển hình cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân”, đại úy Bằng nói.

Các bạn trẻ rất quan tâm đến bắt cóc online ẢNH: AN VY

Theo đại úy Bằng, điều đáng mừng là người dân ngày càng hiểu biết, biết phân biệt giữa cơ quan chức năng thật và những cuộc gọi giả mạo. Tuy nhiên, điều đáng lo là số vụ nhắm vào người trẻ, nhất là sinh viên năm nhất, đang có xu hướng tăng nhanh.

“Nhiều bạn trẻ vừa rời ghế nhà trường, lần đầu sống xa gia đình nên rất dễ tin vào những lời mời gọi hấp dẫn như việc nhẹ lương cao, đi du học giá rẻ, tham gia chương trình giao lưu quốc tế… Khi bị dọa dẫm hoặc thao túng tâm lý, các bạn dễ mất bình tĩnh và làm theo yêu cầu của đối tượng”, đại úy Bằng chia sẻ.

Đây là một trong số các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn TP.HCM năm 2025, thu hút đông đảo sinh viên đến từ các trường ĐH tham gia ẢNH: AN VY

Đại úy Bằng khuyến cáo để tránh rơi vào bẫy, sinh viên cần hiểu rõ pháp luật và tránh tham gia những hoạt động bị cấm như đánh bạc online, cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, mở hộ tài khoản cho người khác… “Khi chúng ta vi phạm, nỗi sợ bị công an gọi tới làm việc khiến mình dễ bị kẻ xấu lợi dụng, đe dọa để chiếm đoạt tài sản”, đại uý Bằng nói thêm.

Đại úy Bằng nhấn mạnh lực lượng chức năng không bao giờ làm việc qua điện thoại hay hẹn gặp tại quán cà phê. Tất cả các hoạt động làm việc đều có giấy mời, văn bản chính thức, có dấu mộc và được gửi thông qua cơ quan chức năng hoặc ban giám hiệu nhà trường. “Nếu có ai xưng là công an, viện kiểm sát hay tòa án gọi điện, yêu cầu chuyển tiền hoặc dọa xử lý hình sự qua điện thoại thì 100% là lừa đảo”, đại uý Bằng khẳng định.

Một nữ sinh tranh thủ ghi lại hình ảnh đẹp trong chương trình ẢNH: AN VY

Theo đại úy Bằng, các kịch bản bắt cóc online ngày càng tinh vi. Một trong những chiêu phổ biến là giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lấy thông tin cá nhân của nạn nhân. Sau đó, đối tượng tự xưng là công an, nói rằng gói hàng của nạn nhân liên quan đến đường dây ma túy hoặc rửa tiền. Chúng sử dụng chiêu “điều tra từ xa”, yêu cầu nạn nhân quay video, tự trói tay, đổ nước lên người để chứng minh “sự trong sạch”, rồi cắt ghép clip gửi cho gia đình buộc người nhà phải chuyển tiền chuộc.

“Bọn tội phạm rất giỏi thao túng tâm lý. Chúng nói năng dồn dập, hống hách, khiến người nghe sợ hãi và làm theo yêu cầu. Nhưng mọi người cần nhớ, công an thật luôn giữ thái độ hòa nhã, tôn trọng, kể cả với người vi phạm. Ai đe dọa, chửi bới hay hống hách thì chắc chắn không phải người thi hành công vụ”, đại úy Bằng nhấn mạnh.

Anh cho rằng cách phòng ngừa hiệu quả nhất là không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai ngoài các kênh chính thức. “Khi mua hàng online, chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho cửa hàng. Nếu có người lạ gọi lại hỏi xác minh địa chỉ, họ tên, căn cước công dân, ngày sinh… hãy từ chối ngay. Trong trường hợp bị dọa hoặc ép buộc di chuyển, hãy tìm cách rời khỏi nơi đó, liên hệ ngay với người thân hoặc báo công an. Nếu chẳng may bị giam giữ thật, hãy quan sát kỹ xung quanh, chờ khi đối tượng sơ hở để bỏ chạy đến nơi có người dân, chỗ đông người để cầu cứu”, đại úy Bằng nói.

Huỳnh Lâm Ngọc Thịnh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Buổi tuyên truyền rất thiết thực vì nội dung gần gũi với sinh viên. Mình từng đọc nhiều vụ lừa đảo trên mạng, nên khi nghe anh công an chia sẻ các tình huống thực tế, mình thấy bài học này rất sát với tình hình hiện nay và giúp tụi mình cảnh giác hơn”.

