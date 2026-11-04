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    Một giờ làm chưa đủ trả tiền xăng, người trẻ buộc phải đổi cách đi lại

    Minh An
    Minh An
    Hiện nay, giá xăng dao động ở mức 24.000 - 25.000 đồng/lít, trong khi thu nhập theo giờ của nhiều người trẻ chỉ khoảng 25.000 đồng/giờ hoặc thấp hơn. Trước áp lực chi phí, nhiều người trẻ buộc phải chủ động cắt giảm chi tiêu đi lại.

    Nhiều bạn trẻ khi đi làm chỉ nhận được mức lương tối thiểu hoặc khoản phụ cấp khiêm tốn trong thời gian thực tập. Thu nhập hạn chế khiến các bạn gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí đi lại khi giá 1 lít xăng đã gần ngang ngửa với 1 giờ công.

    Phạm Lê Phi Long (21 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Vì quãng đường từ nhà đến nơi làm việc kéo dài lên đến 20 km nên nếu đi xe máy, mỗi tuần mình phải tốn hơn 100.000 đồng cho tiền xăng, một lần đổ xăng mình phải chi lên đến 50 - 60.000 đồng. Trong khi đó, lương của mình tại nơi mình đang làm bán thời gian chỉ khoảng 25.000 cho một giờ làm".

    Một giờ làm chưa đủ trả tiền xăng, người trẻ buộc phải đổi cách đi lại - Ảnh 1.

    Trước việc giá xăng tăng, nhiều bạn trẻ chuyển sang đi phương tiện xe buýt

    ẢNH: TUẤN QUANG

    Cao Nguyên Thư (22 tuổi), ngụ P.Chợ Quán, TP.HCM, cũng cho biết mỗi lần đổ 50.000 đồng tiền xăng chỉ đủ dùng trong khoảng 2 ngày do phải thường xuyên di chuyển đến các địa điểm tổ chức sự kiện. "Khoản chi tưởng nhỏ nhưng cộng dồn mỗi tháng cũng trở thành gánh nặng đối với mình khi phụ cấp thực tập của mình chỉ ở mức 4 triệu đồng/tháng", Thư chia sẻ.

    Đặng Nam Anh (21 tuổi), ngụ P.Biên Hòa, TP.Đồng Nai, cũng gặp vấn đề tương tự khi nơi làm việc cách nhà gần 30km. Với phụ cấp thực tập 2 triệu đồng/tháng, Nam Anh gần như chỉ đủ trang trải tiền xăng và một số chi phí lặt vặt khác.

    Trước áp lực chi phí, Nam Anh và Phi Long chọn phương tiện công cộng để tiết kiệm tiền và công sức đi lại. Phi Long ưu tiên đi xe buýt mỗi ngày, tận dụng chính sách miễn phí vé tại TP.HCM. "Từ đầu năm 2026 đến nay, mình đã đi hơn 600 chuyến xe buýt", Long chia sẻ.

    Còn Nam Anh chọn metro làm phương tiện đi làm chính. Mỗi ngày, Nam Anh chỉ cần chạy xe máy từ Biên Hòa đến ga Bến xe Suối Tiên, gửi xe rồi đi metro vào trung tâm TP.HCM. "Dù vẫn phải dùng xe máy nhưng mình chỉ cần đi một đoạn dưới 10km thay vì phải đi hết 30km, điều này cũng giúp mình giảm được đáng kể tiền xăng", Nam Anh bày tỏ.

    Bên cạnh các phương tiện công cộng, một số bạn trẻ khác lựa chọn đi bộ hoặc đi xe đạp làm giải pháp để vừa có thể tiết kiệm mà vừa giúp bản thân nâng cao sức khỏe.

    Sau nhiều lần phải đau đầu cân đối chi tiêu, Nguyên Thư quyết định chuyển sang đi xe đạp. "Những nơi mình thường đến mỗi ngày cũng không cách nhà mình quá xa, nên mình quyết định đi xe đạp. Mình chỉ dùng xe máy khi cần đi những nơi quá xa mà mình không đủ sức đạp xe tới", Thư chia sẻ. Sau hơn hai tháng, Thư không chỉ tiết kiệm được chi phí đi lại mà còn cải thiện được sức khỏe.

    Trương Minh Tâm (20 tuổi), ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, chọn đi bộ mỗi ngày để tiết kiệm chi phí đi lại. Mỗi ngày, Tâm đi bộ đến trường học tại P.Sài Gòn, sau đó đến quán nước làm thêm rồi trở về nhà, với tổng quãng đường đi bộ gần 4 km.

    "Thời gian đầu do chưa quen nên mình thấy mệt. Nhưng dần dần, mình nhận ra đây là giải pháp phù hợp vì vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm tiền xăng", Tâm nhìn nhận.

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