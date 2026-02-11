Một góc Hà Giang giữa lòng Quảng Ngãi

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày giáp tết, cánh đồng hoa nằm cạnh Khu đô thị Phú Mỹ (Quảng Ngãi) vẫn tấp nập người ra vào. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, thậm chí có cả người lớn tuổi tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ của mùa hoa đang đua nở trong không khí xuân cận kề.

Cánh đồng hoa rộng 2 ha bên Khu đô thị Phú Mỹ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trên diện tích khoảng 2 ha, chủ đầu tư đã bố trí nhiều loại hoa khác nhau, tạo nên bức tranh đa sắc màu trải dài giữa không gian đô thị. Nổi bật có thể kể đến hoa hướng dương, hoa cải, thược dược, thạch thảo, xác pháo và đặc biệt là hoa tam giác mạch - loài hoa vốn gắn liền với vùng núi phía bắc.

Chị Hồng Ngọc chụp ảnh bên vườn hoa tam giác mạch ẢNH: HẢI PHONG

Những luống hoa được trồng xen kẽ, chăm sóc kỹ lưỡng, nở đều và tươi tốt. Mỗi góc đều được tính toán để tạo chiều sâu không gian, giúp du khách dễ dàng lựa chọn bối cảnh phù hợp cho những bức ảnh kỷ niệm ngày xuân.

Điểm nhấn đặc biệt của cánh đồng hoa này là khu vực trồng hoa tam giác mạch phía sau một tảng đá lớn và hai con ngựa trắng được đưa vào phục vụ chụp ảnh. Tất cả tạo nên khung cảnh gợi nhớ đến Hà Giang - nơi nổi tiếng với những mùa hoa tam giác mạch trải dài trên triền núi đá.

Du khách cùng ngựa chụp ảnh bên vườn hoa tam giác mạch ở Khu đô thị Phú Mỹ ẢNH: QUỐC OAY

Chị Hồng Ngọc (ở phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) cho biết, trong một lần đi ngang qua Khu đô thị Phú Mỹ, chị bị thu hút bởi vẻ đẹp của cánh đồng hoa nên quyết định quay lại để chụp ảnh.

"Cánh đồng hoa này rất đẹp, hoa nở rực rỡ. Tôi ấn tượng nhất là khu hoa tam giác mạch. Phong cảnh có hoa, có đá, lại có ngựa trắng, nhìn giống như một Hà Giang thu nhỏ. Vì vậy, tôi thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để lưu lại những khoảnh khắc đẹp", chị Ngọc chia sẻ.

Cô Phạm Nga cùng bạn chụp ảnh tại cánh đồng hoa ẢNH: HẢI PHONG

Cũng có mặt tại cánh đồng hoa, cô Phạm Nga (65 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) cho biết tại Quảng Ngãi những năm gần đây xuất hiện khá nhiều cánh đồng hoa phục vụ người dân vui xuân, nhưng cánh đồng hoa ở Khu đô thị Phú Mỹ tạo được sự khác biệt.

"Ở đây hoa rất nhiều, phong phú về chủng loại, đi vài bước là có một góc chụp khác nhau. Chủ vườn đầu tư rất bài bản, hoa tươi tốt, nở đẹp nên người lớn tuổi như tôi cũng thấy thích, đi dạo và chụp hình rất vui", cô Nga nói.

Anh Đinh Minh Trường chụp ảnh cho khách tại cánh đồng hoa ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, anh Đinh Minh Trường (23 tuổi, ở xã Mộ Đức, Quảng Ngãi), một thợ chụp ảnh tự do, khá bất ngờ khi lần đầu đến đây.

"Tôi chưa từng thấy ở Quảng Ngãi có cánh đồng hoa rộng và nhiều loài như vậy. Điều này rất thuận lợi cho việc chụp ảnh vì khách có nhiều lựa chọn, nhiều góc máy đẹp, không bị trùng lặp bối cảnh", anh Trường nhận xét.

Nhiều loài hoa được trồng cạnh bờ sông ở Khu đô thị Phú Mỹ ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Ánh, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Incomreal - chủ đầu tư cánh đồng hoa, cho biết ý tưởng hình thành mô hình này xuất phát từ mong muốn tạo điểm nhấn cho Khu đô thị Phú Mỹ trong dịp tết đến, xuân về.

"Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để người dân, du khách có nơi tham quan, chụp ảnh, vui xuân đón tết, đồng thời góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị", ông Ánh nói.

Hoa hướng dương khoe sắc, ong đến hút mật ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Ánh, từ tháng 10.2025, đơn vị đã xuống giống và thuê 4 nhân công túc trực tại cánh đồng hoa để chăm sóc liên tục cho đến hết Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh việc trồng hoa, chủ đầu tư còn chú trọng xây dựng tiểu cảnh thân thiện với môi trường, lấy vật liệu tre làm chủ đạo.

Đặc biệt, việc đưa 2 con ngựa trắng vào khu vực hoa tam giác mạch nhằm tạo điểm nhấn thị giác, giúp du khách có cảm giác như đang lạc bước giữa cao nguyên đá Hà Giang.

Vật dụng trang trí tiểu cảnh tại vườn hoa chủ yếu dùng tre ẢNH: HẢI PHONG

"Năm sau, chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng diện tích cánh đồng hoa, làm thêm khu vực ven bờ sông để tăng sự gắn kết giữa đô thị và vùng quê yên bình, hướng đến không gian xanh, thân thiện với môi trường", ông Ánh chia sẻ thêm.