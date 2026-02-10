Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia: Cơ hội để Quảng Ngãi bứt phá

Sáng 10.2, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Tham gia đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc ẢNH: P.C

Sớm hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo ông Giang, các công việc được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Ngãi cũng rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách do địa phương đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: CAO HƯƠNG

Để bảo đảm cơ sở pháp lý, tính đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Công thương chủ trì rà soát, hoàn thiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập.

Trong đó, tỉnh đề nghị cần làm rõ phạm vi, ranh giới, tính chất pháp lý và mô hình tổ chức, quản lý, điều phối, hoạt động của trung tâm; đồng thời hệ thống hóa, phân định cụ thể các nhóm cơ chế, chính sách áp dụng theo từng cấp thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo đề xuất, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1 - 20,5 tỉ USD, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2030) được xác định là giai đoạn then chốt, với mức đầu tư khoảng 14,1 - 17,5 tỉ USD. Giai đoạn 2 (2031 - 2045) sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 2 - 3 tỉ USD.

Khi hoàn thành, trung tâm được kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước, đồng thời bảo đảm mức dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ.

Phải có tư duy đột phá, cách làm trách nhiệm

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng và hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất đã có chủ trương, phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển quốc gia.

"Đây là một cơ hội rất lớn để Quảng Ngãi bứt phá, vươn lên trong kỷ nguyên mới. Vấn đề là địa phương phải nhận diện đúng, nắm bắt được cơ hội này và có sự chuẩn bị thật sự chu đáo, bài bản, khoa học", ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Theo ông, để triển khai thành công đề án, Quảng Ngãi cần có tư duy khác biệt, đột phá; cách làm phải thực sự trách nhiệm, tâm huyết; quyết tâm chính trị phải rất lớn.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: CAO HƯƠNG

Phó thủ tướng Thường trực đánh giá cao sự chủ động của Bộ Công thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bước đầu hình thành ý tưởng đề án với nhiều cơ chế, chính sách được đề xuất. Chính phủ sẽ xem xét và ban hành nghị quyết liên quan để làm cơ sở triển khai.

Về định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần sớm hình thành Ban chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Ban chỉ đạo sẽ đóng vai trò điều phối chung, đặc biệt trong các vấn đề về cơ chế điều hành, đầu tư, kêu gọi đầu tư, chính sách đặc thù, ưu đãi về thuế, huy động vốn và công tác quy hoạch.