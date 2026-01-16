Một hộ kinh doanh cho thuê nhiều căn nhà, kê khai thuế thế nào?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân tên Nguyễn Thanh Sang cho biết, cá nhân có 2 tài sản cho thuê trên cùng một địa bàn quản lý thuế, trong đó đã đăng ký kê khai mã số thuế một địa điểm của tài sản thứ nhất. Cá nhân này hỏi, có được dùng mã số thuế đó để kê khai cho địa điểm còn lại hay ko?

Sau khi đăng ký thuế lần đầu, hộ kinh doanh cho thuê tài sản có phát sinh địa điểm kinh doanh cho thuê tài sản khác thì phải thông báo cho thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh ẢNH: ĐAN THANH

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 1 TP.HCM cho biết, sau khi đăng ký thuế lần đầu, hộ kinh doanh cho thuê tài sản có phát sinh địa điểm kinh doanh cho thuê tài sản khác thì phải thông báo cho thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc sử dụng số định danh cá nhân kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh tại tờ khai mẫu số 01/TTS theo Thông tư 40/2021/TT-BTC (tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản) của kỳ tính thuế đầu tiên.

Căn cứ để Thuế cơ sở 1 TP.HCM đưa ra câu trả lời nêu trên là luật Quản lý thuế, Thông tư 86/2024/TT-BTC và Công văn số 3858/CT-NVT ngày 16.9.2025 của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Theo luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 86/2024/TT-BTC nêu rõ, người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm: hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký hộ kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh doanh...

Sau khi đăng ký thuế lần đầu, nếu cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh hoặc thành lập thêm địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân để kê khai nộp thuế với chi cục thuế nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật quản lý thuế...

Tại Công văn 3858/CT-NVT, Cục Thuế hướng dẫn: khi hộ kinh doanh thành lập các địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở thì không phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, nhưng phải thông báo cho thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh tại tờ khai mẫu số 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS của kỳ tính thuế đầu tiên theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trên cơ sở thông tin của địa điểm kinh doanh kê khai theo tờ khai mẫu số 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS, Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) cập nhật thông tin và tự động sinh mã nội bộ (mã 13 chữ số) để quản lý địa điểm kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế cho địa điểm kinh doanh của các kỳ tính thuế tiếp theo...

Khai thuế chung khi hộ có nhiều địa điểm kinh doanh

Tại dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là hộ kinh doanh) mới nhất mà Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành, quản lý thuế với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh được quy định như sau:

Nhiều hộ kinh doanh đang rất ngóng chờ ban hành nghị định về quản lý thuế ẢNH: ĐAN THANH

Trong trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các địa điểm kinh doanh trên một hồ sơ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hộ kinh doanh thực hiện kê khai danh sách các địa điểm kinh doanh (địa chỉ, tên cửa hàng, số điện thoại) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động.

Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế cho từng địa điểm kinh doanh. Hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế hỗ trợ việc này.

Theo dự thảo, thời điểm nghị định có hiệu lực là từ ngày 1.1. Tuy nhiên, đến nay, nghị định này vẫn đang trong quá trình chờ ban hành.