Một Hồ Ngọc Hà 'chắc tay' biên tập âm nhạc, 'vững phong độ' ca hát cùng 'Love Songs’

Có thể nói, Love songs - Love Vietnam đã mở đầu với đêm diễn tại Đà Lạt (13.11) thật trọn vẹn cảm xúc! Thời tiết cũng thật chiều lòng người khi ngày trước show diễn và ngay trước giờ diễn, những cơn mưa từ lất phất đến nặng hạt cứ "phập phồng" đến rồi đi. May thay, và cũng thật đặc biệt, suốt gần 2 giờ diễn ra, khán giả chỉ mở dù đôi lần dưới màn mưa thật mỏng vừa đủ làm đẹp thêm cho khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà ngân lên giai điệu Đêm nghe tiếng mưa...

Là người biên tập và dẫn chuyện cho chính đêm nhạc Love songs, Hồ Ngọc Hà cho thấy sự "chắc tay" lẫn "chắc phong độ" khi chắt lọc và chuyển tải vừa vặn, với những điểm xuyết từ lối hát đến cách dẫn chuyện đủ để người thưởng thức cảm nhận, sẻ chia, thăng hoa khi đi qua những cung bậc "love song" hay những thăng trầm trong tình yêu cùng nhân vật chính.

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 chia sẻ, trong sự nghiệp ca hát của mình đến thời điểm này, cô may mắn được cộng tác với nhiều nhạc sĩ tài năng. "Hà mang ơn điều đó rất nhiều vì ca sĩ nếu không có bài hit thì thật khó để làm nghề và cũng thật khó để làm nên những show diễn như Love songs thế này", cô thổ lộ.

Và trong đêm nhạc tại Đà Lạt, Hồ Ngọc Hà chọn hình thức liên kết chuỗi ca khúc của các nhạc sĩ mà mình đã hợp tác để kết thành Love songs. Đó có thể là sự kết nối giữa tác phẩm của Only C và Đỗ Hiếu trong liên khúc tuy hơi... ngược khi mở màn nhưng là để gửi lời chào lẫn ước mong đến khán giả của mình: Say goodbye - Anh muốn đưa em về; là liên khúc từ 2 sáng tác của Vicky Nhung và chính Hồ Ngọc Hà: Thêm một lần vỡ tan - Anh đừng quên; là chuỗi ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Minh Cường, Vương Anh Tú, Tăng Duy Tân hay liên khúc nhạc Pháp mà cô đã dành tặng cho chính không gian âm nhạc đậm kiến trúc Pháp của Dalat Palace Heritage giữa thành phố sương.

Trong Love songs lần này, Hồ Ngọc Hà dành thời gian chia sẻ nhiều hơn về những đổi thay của bản thân - "bớt điên" và "bớt drama" - sau đổ vỡ tình yêu cũng như để có và giữ được hạnh phúc của hôm nay.

Và cô hát lại chuỗi sáng tác của Đức Trí - người đã tạo bệ phóng đầu tiên cho album Love songs. Hà chia sẻ, năm 2008, từ ý tưởng của nhạc sĩ Đức Trí, cô đã quyết định thực hiện album Love songs 1 - Nơi em gặp anh, tuyển tập những ca khúc ballad mà cô đã thể hiện và được khán giả yêu mến nhưng chưa từng ghi âm. Kế đến là Love songs 2 - Vẫn trong đợi chờ, Love songs 3 - Gửi người yêu cũ... có thêm các ca khúc mới, được sáng tác riêng cho giọng ca Hồ Ngọc Hà.





"Nếu không có sự nâng đỡ và dìu dắt của nhạc sĩ Đức Trí thì sẽ không có ca sĩ Hồ Ngọc Hà hôm nay", cô nói với khán giả Love songs tại Đà Lạt. Song, như nhạc sĩ Đức Trí từng những chia sẻ: “Sẽ không có nhà sản xuất âm nhạc nào làm việc với người không có khả năng để trở thành ngôi sao được. Đó là sự cộng hưởng chứ không phải từ một phía nào cả’’.

Khéo léo và tinh tế, ngay sau khi hát những nhạc phẩm của Đức Trí, Hồ Ngọc Hà đưa ánh nhìn về phía gia đình nói với Kim Lý: "Liên khúc này dành cho tình yêu của Hà". Đó là liên khúc do Kim Lý chọn và cũng là những bài hát cả hai cùng yêu thích: Mascara - Lặng thầm một tình yêu của Trần Duy Khang (Chillies) và Thanh Bùi.

Theo Hồ Ngọc Hà, trong hành trình ca hát của mình, cô không thôi hoài nghi về bản thân, cũng như vẫn biết được có sự hoài nghi ấy trong không ít người nghe. "Thú thật, Hà yêu sự hoài nghi đó, vì nếu không có hoài nghi, không áp lực, Hà đã không cố gắng suốt 18 năm qua. Hà không phải là người hát hay nhất, không nhảy giỏi nhất, cũng không có nhiều fan nhưng Hà nghĩ mình là ca sĩ chịu khó nhất, luôn biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân. Và cho đến hôm nay, có thể nói, sự đón nhận của khán giả dành cho Love songs chính là kết quả, là sự ghi nhận của mọi người dành cho những nỗ lực của Hồ Ngọc Hà", chủ nhân "thương hiệu âm nhạc" Love songs bày tỏ.

Khi ra mắt MV Cô đơn trên sofa không lâu trước show diễn, Hồ Ngọc Hà nói: "Trao gửi thanh xuân cho nghệ thuật đã nhiều năm, Hà chưa bao giờ ngừng nỗ lực, luôn dùng tất cả tâm huyết để nắm bắt những xu hướng, những cái hợp thời nhất để làm mới hình ảnh của mình, gửi tới khán giả những sản phẩm chỉn chu nhất". Hơn thế nữa, như cô chia sẻ, bản thân ý thức rất rõ mỗi lần xuất hiện của mình luôn có sự kỳ vọng rất lớn nên không thể hát như một cuộc dạo chơi mà phải để khán giả “sống” trong âm nhạc cùng Hồ Ngọc Hà. Với Love songs lần này, cô đã dành nhiều tâm sức để "cùng ngồi lại và nghĩ thật nhiều" với nhạc sĩ Hoài Sa - giám đốc âm nhạc cùng ban nhạc, nhóm bé Cadillac và ê kíp của mình, để làm sao gắn kết những bài hát lại thành từng liên khúc, cũng như mang đến những màu sắc thú vị, mới mẻ mà vẫn giữ được tinh thần, linh hồn của những giai điệu thân quen.

Một điều đáng chú ý, từ chương trình Love songs đầu tiên (2016) hay Love songs tại Đà Lạt lần này, với sân khấu "3 không": không MC, không vũ đoàn, không đạo cụ hỗ trợ, khán giả của Hồ Ngọc Hà là những người cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành, nâng cấp trong giọng hát và bản lĩnh sân khấu của cô. Với sự nỗ lực không nghỉ để gửi đến khán giả những đêm nhạc Love songs chất lượng, sau 14 năm, đến nay Hồ Ngọc Hà và ê-kíp đã đưa Love songs từ album với tuyển tập những ca khúc hay được cover đến album với những sáng tác mới nay trở thành những đêm nhạc Love songs ấn tượng, giàu cảm xúc. Và như nữ ca sĩ hy vọng: Love songs sẽ dần quen thuộc với chặng đường mới: Love songs - Love Vietnam, một hành trình âm nhạc kết hợp cùng du lịch Việt Nam.