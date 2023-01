Một Hội An rất khác với tour thuyền thúng vào TOP của Kỷ lục Việt Nam

Như một “miền Tây giữa lòng phố Hội”, rừng dừa Bảy Mẫu Hội An với quang cảnh sông nước êm đềm xen giữa rừng dừa nước xanh trong bát ngát đem lại cho du khách một không gian thanh bình cùng những trải nghiệm đặc trưng mà ít nơi nào có được.

Tới đây, du khách không chỉ được tham quan khu rừng dừa xanh mát, rộng lớn bao la mà còn được trải nghiệm ngồi thuyền thúng lênh đênh trên sông nước Hội An. Chiếc thúng nhỏ nhắn, mỗi lần chở được tầm 2 - 3 người. Du khách sẽ được người bản địa nói giọng Quảng rất duyên là “hướng dẫn viên” chèo thúng đưa du khách đi len lỏi vào rừng dừa xanh ngát, tận hưởng thiên nhiên trong lành, dưới làn nước có cá bơi lội, trên những rặng rừng dừa có chim cò ríu rít làm tổ. Những chiếc thuyền thúng nho nhỏ dập dềnh trên nước, được lái thuyền đưa đẩy một cách khéo léo, đảm bảo an toàn cho du khách.

Trên sông trong vắt còn có các tiết mục múa thúng, đua thuyền đặc sắc, khiến khách du lịch trầm trồ không ngớt. Màn múa thúng được thực hiện vô cùng điệu nghệ, người xoay thúng chẳng khác nào một nghệ sĩ uyển chuyển và lão luyện; mạnh mẽ mà đầy ấn tượng. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mạnh khi ngồi trên thuyền, tay bám chặt vào thúng, còn người “nghệ sĩ” cầm chắc tay chèo hăng say múa thúng xoay vòng, chao qua liệng lại giữa dòng nước. Ngoài ra du khách còn có thể xem giăng lưới bắt cá, tự mình trải nghiệm câu cua hay làm những món đồ chơi dân dã từ lá dừa.

TOP 20 tour độc đáo mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách tại Việt Nam theo công bố của Trung tâm Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) còn gọi tên tour Tìm hiểu hành trình của hạt ca cao và trải nghiệm tự tay làm socola tại Tiền Giang.





Được biết, tỉnh Tiền Giang không chỉ có lúa, có dừa hay thanh long, vùng đất này còn cất giấu vẻ đẹp tiềm ẩn của những vườn ca cao gắn bó với người nông dân hàng thập kỷ. Đặc biệt trong những năm gần đây, loại hình du lịch nông nghiệp vườn ca cao phát triển giúp du khách được tận mắt quan sát quy trình và tự tay làm một thanh socola.

Bước qua cánh cổng để vào tham quan vườn, du khách sẽ ấn tượng bởi hương thơm ngào ngạt của những hạt ca cao đang được rang giòn phía sau hàng hiên. Du khách được tận mắt quan sát cây, hoa và trái ca cao có tuổi đời 5 - 15 năm tại vườn với độ chín khác nhau, trái cacao khi chín ngả sang nâu vàng, sẽ được thu hoạch và xử lý để cho ra thỏi socola và nếm trái ca cao hái trực tiếp từ cây. Hầu hết du khách đều bất ngờ trước hương vị chua nhẹ và thơm nồng nàn của trái ca cao chín.

Cũng như các hoạt động trải nghiệm ở Hội An, sau khi đến Tiền Giang khám phá tour Tìm hiểu hành trình của hạt ca cao và trải nghiệm tự tay làm socola, du khách còn được tự tay làm thanh socola bên trong nhà xưởng. Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn cho từng khách tự tay rót khuôn, đóng gói một thanh chocolate và mang về. Tự mình trải nghiệm và cảm nhận vị đắng và chua nhẹ, xen lẫn mùi thơm thoang thoảng từ những thanh kẹo socola do chính mình làm ra sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với mỗi người. Bên cạnh tham quan vườn ca cao, du khách còn có thể tham gia các trò chơi dân gian như câu bắt cá đồng, kéo co, hái trái cây, ăn bánh xèo... giữa không gian miệt vườn. (Còn tiếp).