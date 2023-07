Mốt khăn trùm 'facekini' lại rộ lên giữa nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc

Với nhiệt độ không khí vượt mức 35 độ C và nhiệt độ mặt đất tăng cao tới 80 độ C ở một số vùng của Trung Quốc, người dân và du khách đã mang theo quạt cầm tay và che kín người khi đi ra đường. Một số loại nón mũ thậm chí còn có quạt tích hợp, theo báo The Guardian.

Facekini - loại khăn trùm che kín phần đầu, mặt và cổ, chỉ chừa khoảng trống cho mắt, mũi và miệng của người đeo - cũng như bao tay dài che phủ cánh tay, mũ rộng vành và áo khoác nhẹ làm từ vải chống tia cực tím, đã được nhiều người tìm mua và nhanh chóng cháy hàng. Theo Đài CCTV, phiên bản mới nhất của facekini - chỉ chừa trống mỗi mắt - đang được ưa chuộng.

Facekini với màu sắc và họa tiết lấy cảm hứng từ hý kịch Trung Quốc ở một bãi biển tại Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) VCG

"Facekini bán rất chạy vì nó che được khóe mắt, nơi tàn nhang có thể dễ dàng hình thành", một tiểu thương tại Nghĩa Ô nói trong phóng sự gần đây của CCTV. Cô cho biết doanh số bán facekini đã tăng 30% mỗi năm tại công ty cô.

Facekini không phải là sản phẩm hay trào lưu mới ở Trung Quốc và đặc biệt phổ biến ở Thanh Đảo, thành phố miền bắc nổi tiếng với các bãi biển, trong nhiều năm nay. Song các nhà phân tích nói rằng loại phụ kiện này đang trở nên ngày càng phổ biến rộng rãi, theo Global News.

Một nhóm sử dụng facekini khi đi biển ở Trung Quốc VCG

Đài CGTN hôm 21.7 cho biết tại thành phố Nghĩa Ô (thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc), nơi được mệnh danh là "siêu thị của thế giới", danh mục hàng hóa bán chạy nhất hiện nay luôn có các loại phụ kiện chống nắng và làm mát cơ thể, từ nón lưỡi trai kết hợp khẩu trang, quạt mini đeo như đồng hồ cho đến facekini và bao tay dài.

Trong khi facekini và bao tay thường đi liền với phụ nữ ở Trung Quốc, thì các sản phẩm chống nắng cũng đang ngày càng phổ biến với nam giới, theo China Daily. Trên sàn thương mại điện tử JD của nước này, doanh số bán mũ chống nắng dành cho nam giới đã tăng gấp đôi so với năm trước.

Châu Âu có thể không còn là nơi du lịch hè lý tưởng, vì sao?

Theo Global News, dữ liệu từ công ty tư vấn China Insights có trụ sở tại Thượng Hải cho thấy thị trường trang phục và phụ kiện chống nắng của Trung Quốc dự kiến tăng trưởng với tốc độ 9,4%/năm từ năm 2021 đến năm 2026, với quy mô thị trường đạt 95,8 tỉ nhân dân tệ vào năm 2026.

Facekini ngày càng phổ biến tại Trung Quốc VCG

Dữ liệu từ nền tảng mua sắm Tmall của tập đoàn Alibaba cho thấy trong lễ hội mua sắm lần thứ 618 năm nay, được tổ chức vào tháng 6, doanh số bán trang phục và phụ kiện chống nắng “thế hệ mới” đã tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng sản phẩm chống nắng được mua trên mỗi người tiêu dùng cao gấp hai đến ba lần so với những năm trước.



Năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận kỷ lục về số ngày có nhiệt độ cao. Chẳng hạn tại Bắc Kinh, từ năm 1951 đến năm ngoái, thành phố chỉ trải qua 6 ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C, tất cả đều được ghi nhận trong những năm khác nhau. Song chỉ tính riêng trong năm nay, thủ đô trung Quốc đã trải qua 4 ngày nắng nóng 40 độ C.

Tại thị trấn Tam Bảo thuộc khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, nhiệt độ hôm 16.7 lên đến 52,2 độ C, thiết lập kỷ lục mới về mức nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở nước này.