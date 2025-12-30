Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Một linh kiện ít được chú ý nhưng quyết định trải nghiệm máy tính

Kiến Văn
Kiến Văn
30/12/2025 08:06 GMT+7

Do nhiều yếu tố khác nhau, máy tính lắp ráp là lựa chọn của nhiều người, đặc biệt với những ai thích đam mê tùy chỉnh cấu hình phần cứng yêu thích.

Tuy nhiên, người dùng có thể chọn sai các linh kiện cho máy tính, đặc biệt với bộ nguồn (PSU). Ngay cả khi đã đầu tư vào một bộ nguồn có thương hiệu uy tín, sai lầm vẫn có thể xảy ra.

Chọn bộ nguồn không đủ công suất

Việc tìm mua một bộ nguồn chất lượng mà không tốn quá nhiều tiền thực sự không dễ dàng. Thị trường có vô số thương hiệu, thậm chí ngay cả trong cùng một thương hiệu, một số mẫu lại tốt hơn hẳn những mẫu khác.

Một linh kiện ít được chú ý nhưng quyết định trải nghiệm máy tính - Ảnh 1.

Bộ nguồn đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm máy tính của người dùng

ẢNH: PCWORLD

Theo thói quen, phần lớn sẽ chọn bộ nguồn (PSU) có công suất vừa đủ cho hệ thống của mình, với một chút dự phòng cho khả năng nâng cấp card đồ họa trong tương lai. Nguồn dự phòng này thường được tính toán dựa trên suy nghĩ: Card đồ họa đời mới thường mạnh hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn.

Vì vậy, mức "dự phòng" này thường không cao, chẳng hạn nâng cấp lên PSU 700W thay vì dự định ban đầu là 650W. Tuy nhiên, đó là quyết định sai lầm khi các card đồ họa hiện đại thường yêu cầu các PSU công suất tối thiểu cao hơn, như RX 9070 XT yêu cầu PSU 750W.

Không chọn bộ nguồn dạng mô-đun

Đây là dạng PSU sử dụng các dây cáp có thể tháo rời, trong khi PSU không mô-đun có tất cả các dây cáp gắn cố định. Mặc dù PSU không mô-đun thường rẻ hơn, ít nhất vài trăm nghìn đồng, sự tiện lợi của PSU mô-đun là không thể phủ nhận.

Khi lắp ráp PC, việc sử dụng PSU không mô-đun là tương đối khó chịu. Các dây cáp lớn như đầu nối bo mạch chủ 24 chân và PCIe 8 chân khá dễ dàng để luồn vào vị trí, nhưng số lượng dây cáp Molex và SATA dày lại trở thành một vấn đề đau đầu. Người dùng phải mất nhiều thời gian để luồn phần dây cáp thừa vào các khe ổ đĩa trống, nhưng vẫn không thể đóng nắp bên hông vì một số dây cáp vẫn thò ra ngoài.

Tóm lại, việc bỏ thêm một chút tiền để mua PSU mô-đun mạnh mẽ hơn là hoàn toàn xứng đáng. Chọn một PSU mô-đun không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn có thể chọn công suất lớn hơn và hiệu suất cao hơn.

Cuối cùng, việc có một PSU mô-đun không chỉ giúp quản lý dây cáp dễ dàng hơn mà còn cải thiện luồng không khí trong thùng máy. Nếu không có những dây cáp thừa, việc bảo trì và vệ sinh cũng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

