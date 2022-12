Một loạt công ty bị 'bêu tên' xử phạt vi phạm về chứng khoán

Một loạt doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố xử phạt do vi phạm trong hoạt động công bố thông tin hay phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Chẳng hạn, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định. Những thông tin không được công bố đúng hạn như giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; giải trình chênh lệch BCTC cả 4 quý năm 2021 và giải trình chênh lệch BCTC năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái...

Đặc biệt, Công ty chứng khoán APG bị phạt gần 1 tỉ đồng với 6 vi phạm liên quan sử dụng tiền từ phát hành cổ phần, cho vay margin, bán trái phiếu. Cụ thể, APG bị phạt tiền 350 triệu đồng vì sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngày 13.1.2022, APG hoàn thành đợt chào bán hơn 73 triệu cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ hơn 731,5 tỉ đồng lên hơn 1.463 tỉ đồng nhưng các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của công ty không đúng như mục đích nêu tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Với vi phạm này, ngoài bị phạt tiền, APG còn phải buộc thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.





Bên cạnh đó, APG còn bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm trong năm 2022; bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Song song đó, APG bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin theo quy định trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu...

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần VKC Holdings (Bình Dương) 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Buộc công ty này hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin. Đồng thời VKC Holdings bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu liên quan về báo cáo tài chính trong năm 2020 và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022.