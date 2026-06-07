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Một ngành, nhiều chương trình đào tạo: Thí sinh cần cân nhắc điều gì?
Video Giáo dục

Một ngành, nhiều chương trình đào tạo: Thí sinh cần cân nhắc điều gì?

Yến Thi
Yến Thi
07/06/2026 15:00 GMT+7

Cùng một ngành có nhiều chương trình đào tạo khác nhau để người học lựa chọn. Vậy các chương trình đào tạo của trường có đặc điểm gì, thí sinh cần lưu ý gì khi lựa chọn?

Thông tin chương trình đào tạo, thầy Huỳnh Nghĩa Trí, chuyên viên Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho hay trường tuyển sinh 51 ngành chương trình tiêu chuẩn (học hoàn toàn bằng tiếng Việt), 20 ngành chương trình tiên tiến (50% bằng tiếng Anh), 11 chương trình tiếng Anh (100% học bằng tiếng Anh) , 16 ngành tại Khánh Hòa (Học tại phân hiệu Khánh Hòa, các em học chương trình hoàn toàn giống cơ sơ sở tại TP.HCM), 15 chương trình liên kết quốc tế...

Một ngành, nhiều chương trình đào tạo: Thí sinh cần cân nhắc điều gì? - Ảnh 1.

Về chương trình liên kết quốc tế tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các chương trình được triển khai xây dựng hợp tác với các trường ĐH uy tín trên thế giới như Pháp, Úc, Hà Lan, Anh... Giáo trình, chương trình đào tạo được cập nhật theo chuẩn quốc tế. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đối tác ở nước ngoài. Tốt nghiệp các em được cấp bằng quốc tế hoặc song bằng.

Sinh viên học giai đoạn 1 từ 2-3 năm sau đó chuyển tiếp nước ngoài từ 1-2 năm, Sinh viên cũng có thể chọn học toàn thời gian tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trước khi học chính thức các em được học chương trình dự bị để tăng năng lực ngoại ngữ.

''Thí sinh cần lưu ý có định hướng nghề nghiệp tương lai đúng sở thích, thế mạnh; khả năng học tập gồm cả năng lực ngoại ngữ; điều kiện tài chính'', thầy Nghĩa Trí nhấn mạnh.

Một ngành, nhiều chương trình đào tạo: Thí sinh cần cân nhắc điều gì?

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