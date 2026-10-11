Một người đàn ông xả súng giết 8 người trước khi tự sát ở Pennsylvania

Cảnh sát tập trung bên ngoài hiện trường một vụ xả súng ở Erie (bang Pennsylvania) hôm 9.10 ảnh ap

Tại cuộc họp báo về vụ xả súng giết người hàng loạt ở bang Pennsylvania hôm 10.10, Cảnh sát trưởng Erie Rick Lorah cho biết 7 nạn nhân, tuổi từ 1 đến 51, là thành viên gia đình với tay súng, và một người còn lại là bạn bè.

Cảnh sát đã đến ngôi nhà trên đường Perry vào khoảng 16 giờ 50 hôm 9.10 (giờ địa phương) sau khi nhận được trình báo có tiếng súng nổ.

Cảnh sát trưởng Lorah cho biết camera chuông cửa đã ghi lại hình ảnh hai nạn nhân liên tục đập cửa trước khi tiếng súng vang lên. Và họ đã bị giết ở bên ngoài nhà.

Một đội phản ứng nhanh đã đến nơi và đi vào nhà sau khi có giấy phép của tòa án, theo cảnh sát. Bên trong nhà, cảnh sát đã tìm được 2 thi thể thuộc về thành viên gia đình, gồm một bé trai 5 tuổi và 1 bé gái 1 tuổi chết ở tầng trệt.

Họ tìm được thêm 4 nạn nhân, lần lượt là một phụ nữ 24 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi, một thanh niên 19 tuổi, một thanh niên 21 tuổi, tại khu vực cầu thang ở tầng 2.

"Thật kinh hoàng. Đó là hiện trường khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Lorah nói.

Tay súng là một người đàn ông 45 tuổi cũng được tìm thấy ở tầng 1 với vết thương do dùng súng tự sát.

Phương tiện gây án là một khẩu súng ngắn cỡ nòng .40 cũng được tìm thấy tại hiện trường và được đăng ký dưới tên tay súng.

Sau đó, cảnh sát làm rõ rằng các nạn nhân đã tử vong trước khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và không có thêm phát súng nào được bắn ra trong khoảng thời gian từ khi cảnh sát đến nơi đến lúc họ vào bên trong ngôi nhà.

Hiện vẫn chưa xác định động cơ gây án và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trên mạng xã hội, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho hay đã trao đổi với Thị trưởng Erie và đề nghị hỗ trợ sau vụ xả súng.

Bản thân ông Shapiro từ lâu luôn ủng hộ các biện pháp siết chặt quản lý súng đạn theo hướng hợp lý, và thúc đẩy nghị viện bang Pennsylvania thông qua các cải cách về súng đạn vào năm 2024. Tuy nhiên, một số đề xuất của ông Shapiro vẫn chưa được thông qua.