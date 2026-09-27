Liên tiếp hai vụ xả súng rúng động Nam Phi, ít nhất 27 người chết

Lực lượng cảnh sát Nam Phi ngày 27.9 cho biết đã xảy ra 2 vụ xả súng gây thương vong lớn. Ở vụ đầu tiên, 8 nghi phạm mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn bắn vào một quán rượu ở thị trấn Wedela, phía tây nam thành phố Johannesburg hôm 26.9. Vụ xả súng đã khiến ít nhất 17 người chết và 15 người khác bị thương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ xả súng vào quán rượu ở thị trấn Wedela, thành phố Johannesburg của Nam Phi ngày 27.9 ẢNH: REUTERS

Trong một vụ việc khác tương tự, cảnh sát thông tin đã xảy ra vụ xả súng tại một điểm giải trí ở khu vực Lwandle, gần thành phố Cape Town của Nam Phi, khiến 10 người chết và 11 người bị thương. Hiện chưa xác định có bao nhiêu nghi phạm trong vụ án nơi này.

Người phát ngôn cảnh sát Tintswalo Sibeko cho hay trong vụ xả súng tại Johannesburg, các nghi phạm đã bắn vào những người đang uống rượu bên ngoài trước khi tiến vào trong quán để tiếp tục nổ súng. "Chúng đã lục soát một số nạn nhân, cướp điện thoại di động trước khi tẩu thoát trên 2 chiếc xe. Có 2 phương tiện cũng bị phóng hỏa trong lúc xảy ra vụ việc", người phát ngôn nói.

Hai vụ xả súng rúng động liên tiếp nhau và xảy ra chỉ vài ngày sau khi 3 tay súng tấn công một bữa tiệc tại nhà riêng gần thành phố biển Durban ở Nam Phi khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ mang thai.

Nam Phi vốn gặp nhiều thách thức khi tỷ lệ tội phạm bạo lực ở mức cao trong nhiều năm qua. Theo dữ liệu của cảnh sát, đã có hơn 22.700 người bị sát hại tại nước này trong 12 tháng tính đến ngày 30.6. Trong diễn biến liên quan, dư luận Nam Phi cũng đang bàng hoàng trước vụ phát hiện lần lượt thi thể của 10 phụ nữ gần sân bay Johannesburg kể từ tháng 7, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về tình trạng bạo lực giới và tạo áp lực lớn buộc giới chức trách phải hành động mạnh tay hơn nhằm trấn áp tội phạm.