Xả súng chết người tại lễ hội ẩm thực ở Mỹ

Vụ xả súng nói trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26.7 (giờ địa phương), những giờ cuối cùng của Lễ hội Bite of Seattle, được tổ chức tại khu phức hợp sự kiện Seattle Center, theo AP.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng trong lễ hội ẩm thực Bite of Seattle tại khu Seattle Center thuộc bang Washington (Mỹ) vào ngày 26.7

Ảnh: AP

Phát ngôn viên Đơn vị Cứu hỏa Seattle Grace Nuñez xác nhận vụ xả súng đã khiến 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó có một phụ nữ 56 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Faith Adia Hunter cho hay cô và bạn bè vừa mua đồ ăn từ một người bán bánh kếp thì tiếng súng nổ ra. Cô nhận ra kẻ xả súng ở gần họ.

"Chúng tôi ở ngay cạnh hắn khi vụ việc bắt đầu nên chúng tôi bỏ chạy", cô Hunter kể lại. Cô và những người khác đã tìm nơi trú ẩn trong Bảo tàng Trẻ em Seattle gần đó.

Trong sự hỗn loạn của vụ xả súng, nhiều người bán hàng đã chạy về phía lối thoát hiểm, bỏ lại các quầy hàng thực phẩm của họ.

Cảnh sát đang điều tra vụ nổ súng và kêu gọi người dân tránh khu vực nằm ngay phía tây bắc trung tâm thành phố Seattle. Giới chức chưa cho biết liệu có ai bị bắt giữ vì vụ xả súng hay không.

Một lượng lớn cảnh sát và đội cứu hộ đã có mặt và bắt đầu sơ tán khu vực xung quanh khu Seattle Center. Thống đốc bang Washington Bob Ferguson cho hay ông đang nhận được các báo cáo và các cảnh sát đặc nhiệm của bang đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát địa phương.

"Tôi cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân và những người ứng cứu khi họ đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho mọi người", ông Ferguson cho hay.

Lễ hội ẩm thực Bite of Seattle lâu đời thu hút 350.000 người tham dự trong "3 ngày ăn uống, vui chơi và giao lưu cộng đồng", theo AP dẫn số liệu từ trang web về lễ hội.