Xả súng liên tiếp ở Chicago, Tổng thống Trump lên tiếng

AP dẫn thông tin sơ bộ do cảnh sát Chicago cung cấp cho hay có ít nhất 24 vụ nổ súng kể từ 17 giờ ngày 19.6 (giờ Mỹ). Trong số người thiệt mạng có một người 21 tuổi bị bắn vào ngực hôm 21.6, và một người 18 tuổi bị bắn vào nách tối 20.6.

Cảnh sát thu thập bằng chứng tại hiện trường của một vụ nổ súng ở Chicago (Mỹ) Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho hay ít nhất 12 người trong đám đông trên một con phố ở Chicago đã bị thương do trúng đạn vào tối 19.6 sau khi một chiếc ô tô dừng lại và hai người bên trong xe bắt đầu nổ súng.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân và người thân của họ. Bạo lực không có chỗ đứng trong thành phố của chúng ta, và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải bị trừng phạt", Thị trưởng Chicago Brandon Johnson viết trên mạng xã hội hôm 20.6.

Các vụ xả súng mới ở Chicago đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi can thiệp quân sự vào thành phố lớn thứ ba của nước này. "Tại sao Thống đốc Pritzker không gọi cho tôi để nhờ hỗ trợ? Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn trong một tháng, một năm, nó sẽ là một trong những thành phố an toàn nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 21.6.

Văn phòng của Thống đốc Illinois JB Pritzker đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát ngôn mới của Tổng thống Trump, theo AP. Ông Pritzker từng bác bỏ lời kêu gọi can thiệp quân sự của Tổng thống Trump.

Một số thành phố lớn khác của Mỹ cũng trải qua bạo lực liên quan súng đạn vào cuối tuần qua. Tại Philadelphia, hai người chết và hai người bị thương sau một vụ nổ súng vào sáng sớm 21.6, theo Đài Fox-29.

Còn tại Cincinnati, một vụ nổ súng đã khiến 3 người thiệt mạng vào tối 20.6, theo Đài WLWT đưa tin. Ngoài ra, cảnh sát ở thành phố Kansas City thuộc bang Missouri thông báo họ đang điều tra một vụ nổ súng vào tối 19.6 khiến một người chết và 5 người bị thương.