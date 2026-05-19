Xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở California, 5 người chết, ông Trump lên tiếng

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi về một vụ xả súng đang diễn ra tại Trung tâm Hồi giáo. Trong vòng 4 phút, các cảnh sát đã đến hiện trường và ngay lập tức phát hiện 3 nạn nhân đã chết", Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl nói với các phóng viên, theo AFP.

Cảnh sát phản ứng về một vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở thành phố San Diego thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 18.5 Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết thêm một nhân viên bảo vệ tại Trung tâm Hồi giáo San Diego (ICSD) nằm trong số 3 nạn nhân thiệt mạng. Bên ngoài trung tâm, cảnh sát phát hiện một chiếc xe đỗ giữa đường, bên trong có 2 nghi phạm 17 và 19 tuổi đã chết.

Hình ảnh từ trực thăng cho thấy lực lượng phản ứng nhanh có vũ trang tập trung bên ngoài một tòa nhà, và một người không rõ danh tính nằm trong vũng máu.

Hàng chục xe tuần tra đã xếp hàng xung quanh ICSD, được mô tả trên trang web của cơ sở này là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở hạt San Diego, thuộc miền nam California.

Sau một thời gian ngắn phong tỏa khi chính quyền khuyên người dân ở trong nhà, cảnh sát San Diego thông báo rằng mối đe dọa tại ICSD đã bị loại bỏ.

Lãnh đạo ICSD Taha Hassane cho hay tất cả nhân viên, giáo viên và trẻ em tại đền thờ Hồi giáo này đều an toàn. "Chúng tôi chưa bao giờ trải qua thảm kịch nào như thế này trước đây... Việc nhắm vào một nơi thờ phụng làm mục tiêu là vô cùng tàn bạo", ông Hassane nói.

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã được thông báo về vụ tấn công. "Chúng tôi biết ơn những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường đang làm việc để bảo vệ cộng đồng và kêu gọi mọi người tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương", văn phòng truyền thông của ông Newsom thông báo trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả vụ xả súng tại ICSD là một "tình huống khủng khiếp". Nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên: "Tôi đã nhận được một số thông tin cập nhật ban đầu nhưng chúng tôi sẽ xem xét lại và điều tra kỹ lưỡng hơn nữa".

CNN dẫn lời một số quan chức thực thi pháp luật được thông báo về vụ xả súng cho hay một trong những nghi phạm đã lấy súng từ nhà bố mẹ và để lại một bức thư tuyệt mệnh có những dòng chữ về lòng tự hào chủng tộc. Họ cho biết thêm những dòng chữ kích động thù hận cũng được viết nguệch ngoạc trên một trong những khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng.