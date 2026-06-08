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Thế giới

Xả súng tại lễ hội mùa hè ở Mỹ, nhiều người bị thương

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/06/2026 04:20 GMT+7

Truyền thông Mỹ hôm qua (7.6) đồng loạt đưa tin về vụ xả súng tại lễ hội mùa hè Old West End ở TP.Toledo (bang Ohio, Mỹ) khiến 12 người trúng đạn, trong đó có 2 người nguy kịch.

Cảnh sát Toledo cho biết vụ việc xảy ra ngày 6.6 theo giờ địa phương và dường như là một cuộc đụng độ giữa 2 tay súng. Tính đến chiều qua theo giờ VN, cả hai nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Xả súng tại lễ hội mùa hè ở Mỹ, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng y tế sơ cứu cho người bị thương do vụ xả súng

Ảnh: AP

Phần lớn nạn nhân là người trẻ. CNN dẫn lời Thị trưởng Toledo Wade Kapszukiewicz nói rằng toàn bộ nạn nhân sẽ sống sót. Lực lượng cảnh sát cho biết trước đó họ đã tăng cường rất nhiều sĩ quan an ninh túc trực tại lễ hội mùa hè thường niên, song vụ bạo lực vẫn bất ngờ nổ ra.

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 170 tại Mỹ kể từ đầu năm nay. Trong đó, các tay súng thường nhắm vào những sự kiện tập trung đông người. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine bày tỏ quan ngại về vụ xả súng và tin tưởng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra hung thủ. 

Thị trưởng Kapszukiewicz nói rằng: "Đáng buồn thay, bi kịch tương tự tại lễ hội Old West End cũng đã xảy ra ở rất nhiều thành phố Mỹ. Thế nhưng chúng ta không thể thờ ơ chấp nhận điều đó như cái giá phải trả để sống trong một xã hội tự do".


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