Những người hùng hy sinh bảo vệ 140 học sinh trong vụ xả súng ở California

Vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego (ICSD) đã khiến 3 người đàn ông thiệt mạng. Cảnh sát phát hiện 2 kẻ tấn công đã tự sát sau đó, theo Reuters.

Một ngày sau vụ xả súng, cảnh sát, FBI và các quan chức hôm 19.5 đã tổ chức một cuộc họp báo tập trung vào 3 người đàn ông đã thiệt mạng, ca ngợi họ đã đặt mình vào nguy hiểm để cứu người khác.

Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California (Mỹ) vào ngày 18.5 Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl cho hay nhân viên bảo vệ ICSD tên Amin Abdullah, còn được bạn bè gọi là Brian Climax, ngay lập tức nhận ra 2 kẻ tấn công là mối đe dọa và đã nổ súng vào chúng khi chúng chạy ngang qua bên ngoài đền thờ Hồi giáo này. Ông Wahl cho biết thêm các nghi phạm sau đó đã dừng lại để bắn trả.

Đánh lạc hướng các tay súng

Ông Abdullah bị bắn chết trong bãi đậu xe, cùng với hai người đàn ông khác đã đánh lạc hướng các nghi phạm sau khi chúng xông vào tòa nhà ICSD, thu hút sự chú ý để dụ các tay súng quay trở lại ra ngoài, theo ông Wahl.

Hai người đàn ông khác nói trên, gồm thành viên lớn tuổi của ICSD tên Mansour Kaziha, và tài xế Uber Nadir Awad đã bị dồn vào đường cùng và bị bắn chết trong bãi đậu xe khi những kẻ xả súng quay lại. Ông Awad là một người hàng xóm có vợ làm giáo viên tại ICSD.

Trong lúc đối đầu, chính ông Abdullah là người đã phát tín hiệu vô tuyến kích hoạt lệnh phong tỏa an ninh, giúp ngăn chặn thêm thương vong, theo Cảnh sát trưởng Wahl.

Nhân viên bảo vệ Amin Abdullah (trái) tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California (Mỹ) vào tháng 12.2025 Ảnh: Chụp màn hình Aljazeera.com

Cũng theo ông Wahl, cuộc đấu súng và báo động an ninh đã giúp những người khác trong tòa nhà có thời gian tìm chỗ trú ẩn trong các phòng được khóa kín,còn hai ông Kaziha và Awad thuyết phục các nghi phạm ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát cho biết ông Kaziha cũng là người đầu tiên gọi điện khẩn cấp 911 trước khi bị bắn.

Vài phút trước khi các cảnh sát từ khắp thành phố San Diego đổ dồn về ICSD, hai nghi phạm đã bỏ trốn bằng ô tô. Cảnh sát cho hay sau đó đã phát hiện họ đã chết trong xe, cách ICSD vài dãy phố. Cảnh sát cho rằng hai nghi phạm tự sát bằng súng.

Giám đốc ICSD Taha Hassane gọi cả 3 nạn nhân là "những người tử vì đạo và anh hùng của chúng ta".

Cảnh sát trưởng Wahl đặc biệt khen ngợi ông Abdullah vì "hành động anh hùng" của ông ấy, và nói thêm rằng lúc đầu, "Tôi không hề biết những hành động đó anh hùng đến mức nào".

"Hành động của ông ấy, không nghi ngờ gì nữa, đã làm chậm lại, đánh lạc hướng và cuối cùng ngăn chặn hai cá nhân đó tiếp cận các khu vực rộng lớn hơn của đền thờ Hồi giáo, nơi có tới 140 trẻ em chỉ cách các nghi phạm khoảng 4,5 m", ông Wahl nói với các phóng viên.

Tại một cuộc họp báo riêng ở công viên địa phương, con gái của ông Abdullah là cô Hawaa Abdullah đã cầu nguyện và tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với cha mình, một người đàn ông hết mực yêu thương gia đình và tận tâm với công việc đến nỗi không nghỉ để ăn khi đang làm nhiệm vụ.

Cô Hawaa kêu gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng hãy tôn vinh cha mình bằng cách đoàn kết và đối xử tử tế với nhau. "Ông phản đối mọi hình thức thù hận", cô nhấn mạnh.

Điều tra tội ác thù hận

Cảnh sát và FBI cho hay họ đang điều tra vụ xả súng nói trên như một tội ác thù hận nhưng từ chối cung cấp chi tiết về động cơ có thể xảy ra.

Các nhà điều tra vẫn chưa kết luận chắc chắn rằng ICSD "là mục tiêu cụ thể", theo đặc vụ FBI Mark Remily. Ông nói: "Điều tôi có thể nói là (các nghi phạm) chắc chắn có lòng thù hận lớn đối với rất nhiều người". ICSD được xếp hạng là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở hạt San Diego và là nơi đặt trường học Hồi giáo mang tên Học viện Bright Horizon.

Giới chức cho hay cảnh sát đã thu giữ hơn 30 khẩu súng và một cây nỏ trong các cuộc khám xét nhà ở có liên quan đến các nghi phạm. Tất cả những vũ khí đó đều được đăng ký dưới tên cha mẹ của một trong những nghi phạm, theo Cảnh sát trưởng Wahl.

Nhiều tham dự buổi lễ tưởng niệm tại một công viên ở thành phố San Diego thuộc bang California (Mỹ) vào ngày 19.5, một ngày sau vụ xả súng chết người tại Trung tâm Hồi giáo San Diego

Ảnh: Reuters

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nắm rõ cuộc điều tra cho hay "những bài viết chống Hồi giáo" đã được tìm thấy trong một chiếc xe có liên quan đến các nghi phạm.

Các nhà chức trách cũng tiết lộ rằng hai kẻ tấn công được cho là đã quen nhau trên mạng và dường như đã bị "cực đoan hóa" bởi tư tưởng thù hận trên internet. Các nghi phạm xả súng đã được xác định là Cain Clark (17 tuổi) và Caleb Vasquez (18 tuổi), theo Reuters dẫn lời của một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.

Vị quan chức cho biết thêm mẹ của Clark đang hợp tác với chính quyền. Cảnh sát đã hành động hôm 18.5, khoảng 2 giờ trước vụ xả súng, khi bà gọi điện cho cảnh sát mô tả con trai mình có ý định tự tử và nói rằng cậu ta đã bỏ trốn cùng chiếc xe và 3 khẩu súng của bà.

Lúc đầu, cảnh sát đã nhanh chóng đến một trung tâm mua sắm địa phương và trường học của cậu ta trước khi nhận được các cuộc gọi về vụ xả súng tại ICSD.