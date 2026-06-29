Xả súng ở Đức khiến 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Đức kiểm soát hiện trường sau vụ xả súng ở Stade hôm 29.6 ảnh: reuters

Trung tâm phúc lợi dành cho giới trẻ ở thành phố Stade vừa trở thành hiện trường của một trong những vụ xả súng ở Đức chết chóc nhất trong những năm gần đây.

Reuters đưa tin lực lượng cảnh sát và các xe cứu thương đã tập trung đông đảo tại trung tâm, trong khi các trực thăng xuất hiện trên bầu trời thành phố.

Trong một thông báo sau đó, cảnh sát thành phố Stade xác nhận đã có 5 người tử vong và một số người khác bị thương.

Tay súng đã bị bắt giữ cùng với một kẻ tình nghi, và hiện đã không còn mối đe dọa xảy ra cho cộng đồng tại khu vực theo sau vụ việc.

Theo trang tin Spiegel Online, cả 2 nghi phạm đều trên 21 tuổi. Còn truyền thông Đức cho biết cả 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đều là người trưởng thành.

Kênh truyền hình N24 dẫn lời các nhân chứng cho biết cảnh sát đã ập đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi trình báo và phát hiện 2 nghi phạm đang tìm cách bỏ trốn bằng ô tô.

Phía cảnh sát đã nổ súng để chặn xe lại trước khi khống chế và bắt giữ cả 2 nghi phạm.

Trước đó, phía cảnh sát xác nhận đang triển khai một chiến dịch lớn tại Stade, thành phố với khoảng 50.000 người trên bờ sông Elbe, cách Hamburg khoảng 50 km về hướng tây.

"Chúng tôi đề nghị người dân rời khỏi khu vực và tránh xa hiện trường để đảm bảo an toàn cho bản thân", theo nội dung bài đăng của cảnh sát trên X.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đức là một trong những nước thi hành luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất châu Âu. Theo quy định, người dưới 25 tuổi phải vượt qua cuộc kiểm tra tâm lý trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép sử dụng súng.

Cuộc điều tra đã được tiến hành và tạm thời vẫn chưa biết được động cơ của nghi phạm.