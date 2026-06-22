Xả súng trong trường học ở Philippines, ít nhất 3 người thiệt mạng

Khu vực hiện trường vụ việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH K5 NEWS FM

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại Trường trung học quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban (Philippines) vào sáng 22.6.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ (giờ địa phương) bên trong khuôn viên trường. Cảnh sát cho biết một trong những nghi phạm là trẻ vị thành niên sống tại San Jose đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc, trong khi một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Theo báo cáo ban đầu từ đồn cảnh sát số 1 thuộc Sở cảnh sát thành phố Tacloban, các sĩ quan đã lập tức phản ứng sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng. Cảnh sát xác nhận có 8 người bị trúng đạn. Trong số đó có 3 nạn nhân thiệt mạng, 5 người khác bị thương và được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.

Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân do đang thông báo cho gia đình.

Cảnh sát cho biết các cơ quan điều tra vẫn đang xác định tình tiết xung quanh vụ nổ súng, bao gồm cả động cơ gây án. Mối quan hệ giữa các nạn nhân và các nghi phạm cũng chưa được xác định.

Một chiến dịch truy lùng đã được phát động để tìm kiếm và bắt giữ nghi phạm thứ hai. Nghi phạm thứ nhất, được xác định là một trẻ vị thành niên có tiền án, hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và sẽ phải chịu các thủ tục pháp lý thích hợp.

Trên mạng xã hội, Đài K5 News FM sau đó đưa tin hai nghi phạm đã bị tạm giữ.

Sở cảnh sát thành phố Tacloban cho biết một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để làm rõ diễn biến vụ việc và động cơ của hung thủ. Đây là một trong những vụ xả súng tại trường học gây chết người nhiều nhất được ghi nhận tại thành phố này trong những năm gần đây.