Nhiều vụ xả súng ở Chicago, Nhà Trắng muốn can thiệp

Thông tin sơ bộ do cảnh sát Chicago cung cấp cho thấy có ít nhất 24 vụ nổ súng kể từ 17 giờ ngày 19.6. Ít nhất 12 người trong đám đông trên đường phố Chicago bị thương do trúng đạn vào tối 19.6, sau khi một chiếc SUV dừng lại và 2 người bên trong bắt đầu nổ súng. Trong các vụ nổ súng chết người khác, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính của hầu hết các nạn nhân. Vụ xả súng xảy ra vào dịp kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ (19.6). "Lẽ ra đây phải là dịp ăn mừng và tưởng nhớ cộng đồng, nhưng lại bị hủy hoại bởi hành động bạo lực kinh hoàng", Thị trưởng Chicago Brandon Johnson phát biểu và tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt.

Một góc TP.Chicago (bang Illinois) Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội, ông Trump thắc mắc vì sao Thống đốc Illinois JB Pritzker không hoan nghênh việc điều động quân đội. "Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong một tháng hoặc một năm, đó sẽ là một trong những thành phố an toàn nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội và đề cập thay đổi ở thủ đô Washington D.C.

Thống đốc Pritzker nhiều lần bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc điều lực lượng vệ binh quốc gia đến tiểu bang và đã kiện để ngăn chặn việc triển khai này vào năm ngoái. Một nghiên cứu gần đây từ tổ chức Niskanen Center (Mỹ) cho thấy sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia có tác động rất nhỏ đến tội phạm bạo lực ở Washington D.C.