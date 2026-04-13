Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Một người tranh cử thống đốc Florida bị bắt về cáo buộc hành hung người nhà

Khánh An
13/04/2026 10:19 GMT+7

Cảnh sát bắt giữ ông Kevin Cichowski, người đang tranh cử chức thống đốc bang Florida (Mỹ) sau khi nhận được cuộc gọi từ một nạn nhân cáo buộc ông hành hung hai người, dùng gậy đánh một người và ném điện thoại di động vào người kia.

Ứng viên thống đốc Florida bị bắt về cáo buộc hành hung hai người nhà - Ảnh 1.

Ông Kevin Cichowski đã được đưa vào diện bảo vệ sau khi có phát ngôn thể hiện ý định tự tử

Hãng AP ngày 13.4 đưa tin ứng viên tranh cử vị trí thống đốc bang Florida (Mỹ) Kevin Cichowski vừa bị bắt về cáo buộc hành hung hai người lớn tuổi trong gia đình.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Flagler (bang Florida), ông Cichowski (47 tuổi) bị cáo buộc về nhiều tội danh bao gồm hành hung nghiêm trọng, cản trở người làm chứng và cướp tài sản.

Ông Cichowski được liệt kê là ứng viên của đảng Dân chủ cho chức thống đốc bang Florida theo hồ sơ của cơ quan bầu cử và trước đó từng tranh cử chức thị trưởng Palm Coast vào năm 2021.

Cuộc bầu cử sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 18.8. Cuộc đua nhằm tìm người thay thế Thống đốc Ron DeSantis có hàng chục ứng viên tham gia.

Trong đoạn video được chia sẻ với hãng tin AP, ông Cichowski khẳng định bố mẹ mình đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và người bố đang tìm cách giết ông.

"Tôi không làm gì sai cả. Điều này thật điên rồ", ông Cichowski nói trong lúc bị các sĩ quan cảnh sát dẫn giải ra xe tuần tra.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong thông cáo rằng cảnh sát nhận được một cuộc gọi ở Palm Coast vào sáng ngày 10.4 về việc một người đàn ông hành hung hai người, dùng gậy đánh một người và ném điện thoại di động vào người kia.

Một trong những nạn nhân đã gọi 911 và khai rằng ông Cichowski đe dọa sẽ giết họ và giết cả lực lượng cảnh sát nếu họ được gọi đến.

Cảnh sát đến và đưa hai người khỏi hiện trường, trong đó có một người nằm liệt giường. Văn phòng cảnh sát trưởng không nêu rõ tuổi của hai người này, mà chỉ cho biết họ đều trên 65 tuổi.

Ông Cichowski đã được đưa vào diện bảo vệ sau khi có phát ngôn thể hiện ý định muốn tự tử, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết. Chưa rõ liệu ứng viên thống đốc Florida này có người đại diện pháp lý hay không.

Tin liên quan

Con trai ông Trump được khen vì giúp bắt được thanh niên hành hung phụ nữ

Con trai ông Trump được khen vì giúp bắt được thanh niên hành hung phụ nữ

Một thanh niên người Nga đã bị kết án 4 năm tù vì hành hung một phụ nữ trong vụ tấn công ở London mà con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Barron Trump đã chứng kiến qua cuộc gọi video và báo cảnh sát.

Màn khởi động vấp váp của Thống đốc Florida

Thống đốc Florida chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

thống đốc Florida Ứng viên Kevin Cichowski bị bắt Đảng dân chủ Ron DeSantis
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận