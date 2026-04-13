Một người tranh cử thống đốc Florida bị bắt về cáo buộc hành hung người nhà

Hãng AP ngày 13.4 đưa tin ứng viên tranh cử vị trí thống đốc bang Florida (Mỹ) Kevin Cichowski vừa bị bắt về cáo buộc hành hung hai người lớn tuổi trong gia đình.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Flagler (bang Florida), ông Cichowski (47 tuổi) bị cáo buộc về nhiều tội danh bao gồm hành hung nghiêm trọng, cản trở người làm chứng và cướp tài sản.

Ông Cichowski được liệt kê là ứng viên của đảng Dân chủ cho chức thống đốc bang Florida theo hồ sơ của cơ quan bầu cử và trước đó từng tranh cử chức thị trưởng Palm Coast vào năm 2021.

Cuộc bầu cử sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 18.8. Cuộc đua nhằm tìm người thay thế Thống đốc Ron DeSantis có hàng chục ứng viên tham gia.

Trong đoạn video được chia sẻ với hãng tin AP, ông Cichowski khẳng định bố mẹ mình đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và người bố đang tìm cách giết ông.

"Tôi không làm gì sai cả. Điều này thật điên rồ", ông Cichowski nói trong lúc bị các sĩ quan cảnh sát dẫn giải ra xe tuần tra.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong thông cáo rằng cảnh sát nhận được một cuộc gọi ở Palm Coast vào sáng ngày 10.4 về việc một người đàn ông hành hung hai người, dùng gậy đánh một người và ném điện thoại di động vào người kia.

Một trong những nạn nhân đã gọi 911 và khai rằng ông Cichowski đe dọa sẽ giết họ và giết cả lực lượng cảnh sát nếu họ được gọi đến.

Cảnh sát đến và đưa hai người khỏi hiện trường, trong đó có một người nằm liệt giường. Văn phòng cảnh sát trưởng không nêu rõ tuổi của hai người này, mà chỉ cho biết họ đều trên 65 tuổi.

Ông Cichowski đã được đưa vào diện bảo vệ sau khi có phát ngôn thể hiện ý định muốn tự tử, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết. Chưa rõ liệu ứng viên thống đốc Florida này có người đại diện pháp lý hay không.