Con trai ông Trump được khen vì giúp bắt được thanh niên hành hung phụ nữ

Matvei Rumiantsev (23 tuổi) đã tấn công người phụ nữ nói trên, với lý do là ghen tị về tình bạn của cô với Barron Trump (20 tuổi) sau khi cô quen biết "cậu ấm" nhà Trump qua mạng xã hội, theo báo The Guardian dẫn hồ sơ tòa án.

Barron đã báo cảnh sát rằng anh đã nhìn thấy bạn nữ của mình bị Rumiantsev tấn công ở thủ đô London của Anh vào tháng 1.2025 trong cuộc gọi FaceTime. Khi đó, Rumiantsev sống ở Canary Wharf thuộc phía đông London.

Hôm 27.3, Rumiantsev, được mô tả là một "võ sĩ được đào tạo bài bản", đã bị thẩm phán Joel Bennathan kết án 4 năm tù vì tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý.

Tuy nhiên, Rumiantsev được tuyên bố không phạm tội đối với tội danh hiếp dâm và siết cổ có chủ ý, và một tội danh hiếp dâm và hành hung khác được cho là đã xảy ra vào tháng 11.2024.

Trong phần tuyên án, thẩm phán Bennathan nói Rumiantsev là người "hay ghen tuông và nóng tính", và "hoàn toàn không hối hận", cũng không nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thẩm phán nói: "Sự thiếu hiểu biết và thiếu đồng cảm của ông đã thể hiện rõ tại phiên tòa. Ông tiếp tục cố đổ lỗi cho người tố cáo về mọi chuyện đã xảy ra". Ông Bennathan lập luận bằng chứng cho thấy Rumiantsev đã liên tục đánh người phụ nữ trong suốt một giờ đồng hồ, kéo tóc nạn nhân khi cô cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau khi bị bắt, Rumiantsev đã "nhiều lần nỗ lực" trốn tránh công lý bằng cách thuyết phục người phụ nữ rút lại đơn tố cáo, thông qua một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát và một lá thư gửi cho một người bạn khi đang ở trong tù.

Barron Trump tại một sự kiện Washington D.C (Mỹ) vào ngày 20.1.2025 Ảnh: AFP

Barron Trump là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Trong email gửi cho cảnh sát, Barron viết: "Người nhấc máy là một người đàn ông cởi trần, tóc hơi sẫm màu, dù tôi không nhìn rõ, cảnh tượng đó chỉ kéo dài khoảng một giây và tôi đã rất lo lắng. Sau đó, máy quay chuyển sang cảnh nạn nhân bị đánh trong lúc khóc, nói điều gì đó bằng tiếng Nga. Người đàn ông đó đã cúp máy. Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ kéo dài từ 5-7 giây".

Người phụ nữ cho hay cô tin rằng Rumiantsev cố tình trả lời cuộc gọi FaceTime và quay cảnh cô khóc và la hét trên sàn nhà như một hình thức trừng phạt.

Thẩm phán đã ca ngợi hành động của Barron Trump, nói rằng chàng trai này đã "đúng đắn và có trách nhiệm" báo cho các dịch vụ khẩn cấp dù đang ở Mỹ, theo The Guardian.