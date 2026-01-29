Kẻ hành hung nói 'ghen tuông' khi bạn trò chuyện với Barron Trump

Matvei Rumiantsev, một công dân Nga 22 tuổi, đã bị kết tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý trong phiên tòa tại tòa án Snaresbrook Crown Court ở phía đông London (Anh), theo CNN dẫn lại thông tin từ hãng tin PA Media hôm 28.1.

Hành vi hành hung - xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 17-18.1.2025 - đã vô tình bị con trai của Tổng thống Donald Trump là Barron Trump (20 tuổi) chứng kiến trong một cuộc gọi video với nữ nạn nhân, không được tiết lộ danh tính vì lý do pháp lý. Barron Trump cho hay mình "rất thân thiết với" người phụ nữ này, theo AFP.

Barron Trump tại một sự kiện ở Washington D.C (Mỹ) ngày 20.1.2025 Ảnh: AFP

Barron Trump đã tố giác với cảnh sát Anh trong một cuộc gọi vào ngày 18.1.2025: "Tôi đang gọi từ Mỹ, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một cô gái… cô ấy đang bị đánh đập".

"Việc này xảy ra khoảng 8 phút trước. Tôi vừa mới tìm ra cách gọi cho ai đó. Thật sự là trường hợp khẩn cấp", Barron Trump nói trong cuộc gọi, theo bản ghi âm cuộc gọi.

Người phụ nữ đã nói với bồi thẩm đoàn rằng sự can thiệp của Barron Trump đã giúp ngăn Rumiantsev giết chết cô, theo báo chí Anh. Rumiantsev là bạn trai cũ của nữ nạn nhân.

Theo thông tin từ tòa án, Rumiantsev được tuyên vô tội đối với một cáo buộc hiếp dâm và siết cổ có chủ ý liên quan vụ việc xảy ra vào ngày 18.1.2025. Rumiantsev cũng được tuyên bố vô tội đối với một cáo buộc hiếp dâm và hành hung khác bị cho là đã xảy ra vào tháng 11.2024, theo PA Media.

Trong quá trình xét xử diễn ra vào tuần trước, Rumiantsev kể lại việc đã trả lời cuộc gọi video từ Barron Trump trong một cuộc cãi vã với người phụ nữ vào đêm xảy ra vụ tấn công. Rumiantsev thừa nhận đã "ghen tuông ở một mức độ nào đó" về tình bạn giữa người phụ nữ và Barron Trump.



Rumiantsev cũng nói rằng minh cảm thấy tội nghiệp cho Barron Trump vì nghĩ rằng người bạn gái đang lừa dối con trai ông Trump.

Tòa án dự kiến sẽ tuyên án Rumiantsev vào ngày 27.3.