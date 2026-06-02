Một người trúng 3,2 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55, giải độc đắc tăng 35,3 tỉ

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 2.6, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01353 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 03 – 05 – 16 – 37 – 51 và số cộng thêm là 42.
Trong phiên xổ số tối nay không hiện người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 35.391.562.950 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 lại ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 3.282.490.100 đồng.
Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 4 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 567 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.
Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.
Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.
