Một người tử vong trong vụ cháy kho xưởng 6.000 m2 tại Hà Nội

Nguyễn Trường
30/03/2026 08:58 GMT+7

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho xưởng nằm đối diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Sáng 30.3, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 0 giờ 40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu (P.Thanh Liệt).

Cơ quan công an triển khai công tác chữa cháy tại kho xưởng trên đường Phạm Tu

Nhận được tin báo, trung tâm chỉ huy đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân phòng cũng được huy động để phối hợp tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Theo cơ quan công an, khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000 m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau, trong đó khu vực xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc.

Vụ cháy kho xưởng khiến 1 người tử vong

Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến đám cháy lan nhanh. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế (đang xác minh, làm rõ nhân thân).

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xuyên đêm khống chế hỏa hoạn ở nhà máy sản xuất giấy

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng đã phải xuyên đêm chữa cháy, khống chế hỏa hoạn tại bãi chứa nguyên liệu sản xuất giấy của Công ty cổ phần giấy HKB - Hoa Lư (Ninh Bình).

