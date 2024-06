Một người Ukraine cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Ngày 9.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo tìm nạn nhân trong đường dây cho vay nặng lãi thông qua app Oncredit và website Oncredit.vn.

App Oncredit cho vay nặng lãi MÃ PHONG

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương. Đường dây này do một người nước ngoài điều hành, hoạt động trong thời gian dài.

Website Oncredit.vn cho vay nặng lãi MÃ PHONG

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định, từ năm 2019 đến tháng 3.2024, dưới sự chỉ đạo của một người quốc tịch Ukraine, các bị can trong nước đã thành lập nhiều công ty như: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Catus; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH giải pháp công nghệ thông tin Ixora; Công ty TNHH dịch vụ Vinex; Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lợi Tín để cho vay nặng lãi.

Hình thức cho vay là thông qua app Oncredit và website Oncredit.vn để thu lãi suất và các khoản phí rất cao, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Sau thời gian điều tra, tháng 3.2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét trụ sở các công ty nói trên và phát hiện đường dây này có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua điều tra được biết, số lượng người tham gia vay tiền qua app Ocredit và website Oncredit.vn rất nhiều. Hiện nay, các nạn nhân tham gia vay nặng lãi tại đường dây nói trên chưa đến Công an TP.HCM trình báo, hợp tác làm việc.

Công an TP.HCM yêu cầu những người có tham gia vay nặng lãi qua app Ocredit và website Oncredit.vn nhanh chóng đến Đội Cảnh sát hình Sự (Công an TP.HCM) làm việc để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định pháp luật.