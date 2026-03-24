Kinh tế

Một nông dân bán cặp nhung nai 'khủng' với giá 107 triệu đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/03/2026 16:15 GMT+7

Một người nuôi hươu nai ở Nghệ An vừa cắt bán cặp nhung nai 'khủng', nặng 13,4 kg với giá 107 triệu đồng.

Ngày 24.3, ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Hội Nhung hươu nai Quỳnh Lưu - Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết một hộ dân nuôi hươu nai ở xã Quỳnh Văn (Nghệ An) vừa cắt một cặp nhung nai có trọng lượng lên tới 13,4 kg, bán với giá hơn 107 triệu đồng.

Con nai có cặp nhung nặng 13,4 kg

ẢNH: C.T.V

Ông Trung cho hay, cặp nhung nai nặng 13,4 kg là rất hiếm gặp trong chăn nuôi nai lấy nhung. 

Ông Nguyễn Cảnh Sinh, chủ nhân của con nai có cặp nhung "khủng" này, cho biết, con nai được ông mua cách đây 3 năm với giá 450 triệu đồng để nuôi sinh sản và khai thác nhung. Đây là lần thứ 3 ông cắt lộc nai, nhưng lần này lộc có trọng lượng lớn nhất. 

Ông Sinh lập trang trại nuôi hươu nai với số lượng lớn để lấy nhung và sinh sản.

Ngay sau khi cắt nhung nai, ông Sinh đã bán cặp nhung cho Công ty Nhung hươu Hương Sơn (Hà Tĩnh) và cặp nhung được bảo quản theo quy trình lạnh để đảm bảo chất lượng trước khi đưa về cơ sở chế biến.

Cặp nhung nai sau khi cắt

ẢNH: C.T.V

Cặp nhung được bán với giá 107 triệu đồng

ẢNH: C.T.V

Đại diện công ty thu mua cặp nhung này cho biết, cặp nhung "khủng" này đã được công ty đặt hàng và theo dõi từ nhiều tháng trước. Cặp nhung 13,4 kg là nguồn nguyên liệu rất quý, được mua để phục vụ chế biến các sản phẩm cao cấp.

Nhung nai và nhung hươu (hay lộc nhung) là sừng non của con nai, hươu đực chưa bị xương hóa, được coi là một trong "tứ đại danh dược" (sâm, nhung, quế, phụ) trong đông y với nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe.

Huyện Hương Sơn vào mùa ‘hái’ lộc nhung hươu

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
