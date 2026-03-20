Xác cá voi nặng gần 5 tấn trôi dạt vào bãi biển Nghệ An

Ngày 20.3, thông tin từ UBND xã Hải Châu, Nghệ An cho biết xác một cá voi rất lớn bị trôi dạt vào bờ biển của xã này.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, ngư dân địa phương đi đánh bắt hải sản ven bờ tại khu vực xóm Phú Thành, xã Hải Châu (xã Diễn Kim trước đây) phát hiện một xác cá voi rất lớn bị sóng đánh dạt vào bãi biển.

Trục vớt xác cá để chôn cất ẢNH: CTV

Thời điểm phát hiện, xác cá đã trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối.Sau khi phát hiện xác cá voi, ngư dân đã báo với chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xác cá dài gần 10 m, nặng khoảng 5 tấn, đã chết cách đây khá lâu.



Người dân đến theo dõi việc trục vớt và chôn cất cá ẢNH: CTV

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức trục vớt, xử lý xác cá, đào hố tại khu rừng gần bãi biển để chôn cất cá theo phong tục, tín ngưỡng của ngư dân địa phương.