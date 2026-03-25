Một nút nhỏ trên loa JBL có thể thay đổi trải nghiệm nghe nhạc

Kiến Văn
25/03/2026 05:59 GMT+7

Nút ∞ trên loa JBL không chỉ để "trang trí" mà ẩn chứa tính năng đặc biệt hấp dẫn khi người dùng cần khuấy động không gian rộng.

Loa JBL nổi tiếng với nhiều nút bấm, trong đó có những nút có chức năng rõ ràng như tăng hoặc giảm âm lượng. Tuy nhiên, một số nút như nút vô cực (∞) có thể gây khó hiểu cho người dùng, đặc biệt khi nhấn vào mà không thấy phản hồi.

PartyBoost sẽ giúp người dùng tận dụng nhiều loa JBL để tăng trải nghiệm nghe nhạc

Nếu sở hữu nhiều loa JBL, việc bỏ qua nút ∞ có thể khiến người dùng bỏ lỡ một tính năng thú vị: chế độ PartyBoost. Đây là tính năng cho phép người dùng ghép nối nhiều loa JBL cùng lúc để phát cùng một bản nhạc, lý tưởng cho những bữa tiệc hoặc sự kiện lớn.

Một điểm đáng chú ý là PartyBoost có thể đồng bộ hóa tối đa 100 thiết bị JBL, mở ra nhiều khả năng thú vị cho người dùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu loa JBL đều tương thích với PartyBoost, bởi một số mẫu cũ hơn sử dụng giao thức Connect+.

Lưu ý rằng, đối với những người thường xuyên sử dụng loa JBL, PartyBoost có thể không phải lúc nào cũng cần thiết. Trong nhiều trường hợp, một loa Bluetooth có thể phát nhạc đủ cho không gian, nhưng nếu tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, PartyBoost sẽ là một công cụ hữu ích.

Cách sử dụng PartyBoost trên loa JBL

Để sử dụng PartyBoost, người dùng cần ít nhất hai thiết bị JBL tương thích. Khi đã đảm bảo, người dùng có thể bắt đầu bằng cách phát nhạc trên một thiết bị, mở ứng dụng JBL Portable, và khi loa đầu tiên được nhận diện, nhấn nút PartyBoost trên cả hai loa.

Có 2 chế độ để người dùng lựa chọn: Party (tiệc tùng) cho phép tất cả loa phát cùng một bản nhạc và Stereo (âm thanh nổi) chia âm thanh giữa kênh trái và phải. Lưu ý rằng chế độ Stereo yêu cầu 2 loa cùng kiểu máy để hoạt động hiệu quả.

Nếu đang tìm kiếm loa JBL để đồng bộ hóa với PartyBoost, hãy chắc chắn rằng mẫu loa mà người dùng chọn hỗ trợ tính năng này. Các mẫu như Flip 5, Flip 6, Charge 5, Pulse 4, Boombox 2 và 3, cùng Xtreme 3 và 4 đều tích hợp PartyBoost. Tuy nhiên, phiên bản Wi-Fi của Charge 5 và Boombox 5 không hỗ trợ PartyBoost. Một số mẫu loa JBL cũ hơn cũng không tương thích do sử dụng giao thức Connect hoặc Connect+.

Mặc dù PartyBoost là một tính năng hữu ích, một số mẫu loa mới của JBL đã chuyển sang sử dụng Auracast, do đó không phải tất cả loa hiện đại đều tương thích với PartyBoost. Một số mẫu như Xtreme 4 hỗ trợ cả hai giao thức, nhưng điều đó không đúng với toàn bộ dòng sản phẩm của JBL. Dù vậy, PartyBoost vẫn là một cách thông minh để tận dụng tối đa các loa Bluetooth của người dùng.

JBL ra mắt loa giải trí Boombox 4

