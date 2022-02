Một pha ‘quay xe’ chiều ý sinh viên của trường được sinh viên thả tim tới tấp

9 giờ 35 sáng nay 14.2, trên fanpage của Trường ĐH Thương mại phát đi thông báo với nội dung như sau:

“Kính gửi các đồng chí trưởng khoa. Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khoá 57 lùi 1 tuần học quốc phòng an ninh, để sinh viên có thời gian sắp xếp chỗ ăn ở. Đề nghị các đồng chí truyền tải đến sinh viên để các em yên tâm”.

Thông tin này đồng thời được đăng trải trên facebook của nhiều thầy cô Trường ĐH Thương mại.

Ngay sau đó, sinh viên Trường ĐH Thương mại đã đua nhau chia sẻ và thả tim tới tấp cho thông báo này, cùng với hàng ngàn bình luận kiểu như “trường em quá tuyệt vời”, “em yêu trường em quá”…

Nguyễn Thị Q., sinh viên K56, thể hiện sự tự hào về ngôi trường mình đang học: “Mới đọc tâm thư của một bạn K57 về việc xin dời lịch quốc phòng an ninh, nay trường đã hồi âm và ra quyết định. Trường Thương mại mãi đỉnh, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sinh viên”.

Tài khoản Huong Lee cũng bình luận: “Không chỉ Thương mại mà còn Thương sinh viên ạ”.

Tài khoản Mai Huynn thì đùa: “Trường chiều sinh viên quá, em ứ cần người yêu nữa”.

Chỉ vài tiếng, vấn đề “đau não” của sinh viên được giải quyết

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thông báo trên là một cú “quay xe” đột ngột trong chỉ vài tiếng đầu giờ sáng ngày làm việc hôm nay, vì chiều theo ý kiến sinh viên đăng tải trên trang Tự học TMU.

Cụ thể, lúc gần 1 giờ sáng 14.2, tài khoản tên là Thanh Hiền đăng trên trang Tự học TMU với nội dung đề xuất Trường ĐH Thương mại sắp xếp lịch học hợp lý hơn, để tạo điều kiện cho những sinh viên ở các tỉnh về Hà Nội học trực tiếp sau một học kỳ học trực tuyến.





Thanh Hiền cho biết, từ thứ hai tuần sau (21.2), theo kế hoạch của nhà trường thì sinh viên K57 (năm thứ nhất - PV) học trực tiếp. Nhưng trong tuần này, từ thứ hai đến chủ nhật, các em vẫn học trực tuyến; trong đó thứ bảy và chủ nhật là học trực tuyến an ninh quốc phòng, sáng học từ 7 giờ và chiều học từ 1 giờ 30.

Trong khi đó, những sinh viên nhà xa Hà Nội như Thanh Hiền muốn đến Hà Nội phải học trực tiếp thì phải cần 5 - 6 tiếng đi xe. Các em là sinh viên năm nhất thì cần thêm thời gian để dọn dẹp phòng trọ (đã liên lạc từ xa với chủ trọ từ trước để thuê), mua sắm đồ dùng cá nhân… Nhưng với lịch học trên thì ngay cả thời gian để từ quê lên Hà Nội các em cũng khó thu xếp, hoặc là phải vừa đi vừa học trên xe khách.

Theo Thanh Hiền thì đây là vấn đề “đau não” với sinh viên K57 nói chung chứ không chỉ của cá nhân ai. “Bởi vậy, em rất rất hy vọng thầy cô thương tình, trao đổi lại với bên Trung tâm Giáo dục quốc phòng cho bọn em lùi lịch học quốc phòng một tuần, hoặc trường cho K57 nghỉ học ngày thứ sáu hoặc thứ hai để bọn em kịp chuẩn bị”, Hiền bày tỏ.

PGS Nguyễn Việt Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và truyền thông, Trường ĐH Thương mại, cho biết sáng nay vừa ngủ dậy thì ông đọc luôn được bài viết trên do bài viết khi đăng tải thì tag tài khoản facebook của ông. Vì thế, ông đã chuyển đề xuất này ngay với PGS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại. Ngay lập tức, PGS Nguyễn Hoàng đã yêu cầu lãnh đạo Phòng quản lý Đào tạo trao đổi với Trung tâm Giáo dục quốc phòng (vì trung tâm này không phải là đơn vị do Trường ĐH Thương mại quản lý) về việc lùi lịch học an ninh quốc phòng cho sinh viên K57, được Trung tâm Giáo dục quốc phòng đồng ý.

Thật tuyệt vời vì thầy cô tâm lý

Trao đổi với PV Thanh Niên, tài khoản Thanh Hiền (sau đây sẽ gọi là Thanh Hiền) cho biết, bản thân là “tấm chiếu mới” nên em rất đắn đo trong việc đăng đề xuất của mình lên trang Tự học TMU. Em phải dùng nick ảo và đến giờ cũng không muốn xuất đầu lộ diện vì không thích trở thành tâm điểm chú ý.

“Lúc đăng bài thật sự là em rất hy vọng vấn đề sẽ được trường giải quyết, bởi vì từ lúc vào trường em đã thấy trường rất tâm lý, đều có các thầy cô ''nằm vùng'' ở các group. Trên thực tế, trong một học kỳ qua em cũng đã thấy có mấy lần trường điều chỉnh vì sinh viên rồi ạ. Nên lúc viết, mục đích chính của em chính là muốn gửi thông tin tới các thầy cô ấy, và rất may mắn là các thầy cô đã lắng nghe và thấu hiểu”, Thanh Hiền chia sẻ.

Khi đăng bài xong, bài viết của Thanh Hiền bị nhận một số lời bình luận trái chiều với hàm ý là có chút mắc mớ nhỏ mà đã phàn nàn, không tự tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, em cũng nhận được nhiều tin nhắn riêng của các anh chị khoá trên hướng dẫn cách giải quyết, thậm chí còn đề nghị tạm cho ở trọ cùng, nên Thanh Hiền cảm thấy rất ấm áp.

“Lúc đó, em cũng xác định, nếu trường không đưa ra phương án giải quyết thì em cũng bình thường, vì em biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình”, Thanh Hiền tâm sự.

Dù rất hy vọng vào việc điều chỉnh của nhà trường, nhưng Thanh Hiền không ngờ là nhanh đến thế. Thoạt tiên, em cứ nếu trường có điều chỉnh cũng phải mất vài ngày nữa mới có kết quả. “Quyết định nhanh của nhà trường là rất, rất bất ngờ luôn. Em cũng không ngờ bài viết của em được lượng tương tác cao như thế, và còn được thầy Thái đọc nữa. Thực sự là từ trước nghe danh nhiều về sự tâm lý của thầy cô Trường ĐH Thương mại, nhưng lần này em mới trực tiếp được trải nghiệm, thật sự là tuyệt vời”, Thanh Hiền chia sẻ.