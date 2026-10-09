Một phần Bangkok có thể ngập vĩnh viễn vào năm 2050

Các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/3 diện tích Bangkok có thể bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu Thái Lan không cải tổ hệ thống quản lý nước và ứng phó quyết liệt hơn với biến đổi khí hậu.