Một phường ở TP.HCM dự kiến giao tổng mặt bằng cầu đường Bình Tiên ngày 5.11

Phường Bình Tiên còn 4 trường hợp chưa giao mặt bằng

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên, cho biết trên địa bàn phường có 121 trường hợp bị ảnh hưởng (67 trường hợp giải tỏa một phần và 54 trường hợp giải tỏa toàn bộ) bởi dự án cầu đường Bình Tiên với tổng diện tích hơn 12.556 m2.

Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, tổ chức đã hoàn tất.

Ông Việt cho hay tính đến ngày 2.11, có 102 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 6 hộ đã gửi tiền vào ngân hàng do có tranh chấp hoặc vướng kê khai thừa kế. Tổng số tiền đã chi trả hơn 702 tỉ đồng, đạt 90,52%. Còn 9 hộ chưa nhận tiền, trong đó 3 hộ vướng kê khai di sản thừa kế, 6 hộ đang hoàn tất thủ tục, giấy tờ.

Dự án cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,2 km, kéo dài từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Địa phương đã bàn giao mặt bằng 117 trường hợp. 4 trường hợp còn lại là nhà số 98, 80, 70 và 44 đường Bình Tiên.

Theo kế hoạch được báo cáo, nhà số 98 và 80 dự kiến tháo dỡ, bàn giao mặt bằng ngày 3.11. Hộ dân tại nhà số 44 nhờ hỗ trợ chuyển đồ đạc ngày 3.11 và dự kiến tháo dỡ, bàn giao vào ngày 4.11. Nhà số 70 đang chờ cắt điện, nước; kế hoạch tháo dỡ là ngày 7.11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên đang tiếp tục vận động hộ dân này bàn giao trước ngày 5.11.

Người dân ở phường Bình Tiên tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cho dự án cầu đường Bình Tiên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Việt nhấn mạnh: "Ngày 5.11.2026, phường Bình Tiên sẽ bàn giao tổng mặt bằng dự án cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM để thi công".

Dự án cầu đường Bình Tiên triển khai giai đoạn 2026 - 2028

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, dự án cầu đường Bình Tiên có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng, đi qua 4 địa bàn gồm các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng.

Tuyến đường dài khoảng 3,2 km, mặt cắt ngang từ 30 - 40 m, kéo dài từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Bản đồ vị trí xây dựng cầu đường Bình Tiên ở TP.HCM ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Theo thông tin dự án, có 441 trường hợp bị ảnh hưởng, cần bồi thường, giải phóng mặt bằng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu trong phạm vi dự án cũng phải tháo dỡ, di dời để phục vụ thi công.

Cầu đường Bình Tiên được xem là trục giao thông kết nối khu vực trung tâm TP.HCM, gồm địa bàn các quận 5, 6 cũ, với quận 8 và huyện Bình Chánh cũ. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho cầu Chà Và và các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở thêm hướng lưu thông đến quốc lộ 50, Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Bến Lức - Long Thành.