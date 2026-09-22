Một số bệnh viện ở TP.HCM chậm báo cáo gói thầu quy mô lớn, giá trị cao

Ngày 22.9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc về một số nội dung cần lưu ý trong công tác mua sắm, đấu thầu.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, các bệnh viện ở TP.HCM được yêu cầu khai báo hằng tuần các dự toán, gói thầu mua sắm trên hệ thống để sở chủ động rà soát, giám sát những gói thầu có giá trị cao, quy mô lớn hoặc hàng hóa, dịch vụ có tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp.

Qua kiểm tra bước đầu, Sở Y tế nhận thấy một số đơn vị chưa chủ động khai báo, khai báo chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ các gói thầu, dự toán được tổ chức thực hiện hằng tuần. Một số đơn vị cũng chậm báo cáo bằng văn bản về quá trình tổ chức các gói thầu quy mô lớn, giá trị cao hoặc được dư luận quan tâm, dù đã có yêu cầu của sở.

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo bệnh viện quy trình đấu thầu, kiểm soát yêu cầu kỹ thuật, giá dự toán và hiệu quả mua sắm ÀNH: DUY TÍNH

Bệnh viện ở TP.HCM phải thực hiện một quy trình mua sắm

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thống nhất quy trình mua sắm và cập nhật đầy đủ các quy định, biểu mẫu mới. Thực tế kiểm tra cho thấy có nơi cùng một hình thức lựa chọn nhà thầu nhưng các khoa, phòng lại thực hiện theo những quy trình khác nhau.

Chất lượng hoạt động của các hội đồng chuyên môn cũng cần được nâng lên. Hồ sơ, biên bản phải thể hiện đầy đủ việc phân tích nhu cầu, yếu tố chuyên môn và hiệu quả kinh tế - xã hội, nhất là với thiết bị, hàng hóa giá trị lớn, công nghệ cao. Thành phần hội đồng phải đúng quy định và hồ sơ cần được cung cấp đầy đủ cho các thành viên trước khi họp.

Các đơn vị cũng phải chủ động xây dựng phương án dự phòng khi thiết bị hư hỏng, đang sửa chữa hoặc trong thời gian mua sắm mới, tránh ảnh hưởng hoạt động khám, chữa bệnh.

Về trình tự đấu thầu, các đơn vị phải cập nhật đúng quy định về lập danh mục, yêu cầu kỹ thuật, khảo sát giá, xây dựng giá dự toán và lựa chọn nhà thầu. Giá dự toán phải được xây dựng từ nguồn dữ liệu phù hợp, có căn cứ và đúng quy định.

Sở Y tế TP.HCM chủ động rà soát, giám sát những gói thầu có giá trị cao, quy mô lớn hoặc hàng hóa, dịch vụ có tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp ẢNH: DUY TÍNH

Thiết bị phải mới 100%, không cài tiêu chí hạn chế nhà thầu

Đối với yêu cầu kỹ thuật, Sở Y tế lưu ý thiết bị y tế đầu tư phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn của đơn vị sử dụng, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến và phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn của ngành y tế.

Đặc biệt, thiết bị được đầu tư phải hiện đại, mới 100%, có nguồn gốc từ các nước công nghiệp phát triển. Chủ đầu tư phải lựa chọn năm sản xuất mới nhất, bảo đảm thiết bị có công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các bệnh viện ở TP.HCM được yêu cầu đấu thầu mua sắm minh bạch, sử dụng thiết bị hiệu quả ẢNH: DUY TÍNH

Trong quá trình lập, thẩm định và phát hành hồ sơ mời thầu, các đơn vị phải liên tục rà soát yêu cầu kỹ thuật. Không được đưa vào hồ sơ những tiêu chí mang tính định hướng, hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hãng sản xuất.

Đối với thiết bị đặc thù, giá trị lớn, công nghệ cao, Sở Y tế yêu cầu rà soát kỹ, tránh các yêu cầu kỹ thuật mâu thuẫn hoặc tạo sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Các đơn vị đồng thời phải kiểm soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị trước khi đầu tư, mua sắm; không để xảy ra tình trạng vượt tiêu chuẩn, định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện ở TP.HCM quan tâm hiệu quả sử dụng hàng hóa, dịch vụ sau khi hoàn tất đấu thầu và công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là nguồn dữ liệu để các đơn vị khác tham khảo, đánh giá chất lượng hàng hóa và xây dựng yêu cầu kỹ thuật phù hợp.

Thủ trưởng các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc thực hiện. Kết quả chấp hành quy định về đấu thầu, mua sắm cũng là một nội dung được xem xét trong đánh giá chất lượng, thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.