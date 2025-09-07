Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Một số dịch vụ kinh doanh, hoạt động chứng khoán không chịu thuế

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/09/2025 09:52 GMT+7

Thuế TP.HCM mới đây thông báo cho người nộp thuế một số dịch vụ kinh doanh và chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 77/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết các dịch vụ kinh doanh chứng khoán và chuyển nhượng chứng khoán theo Nghị định 181/2025 của Chính phủ về luật thuế giá trị gia tăng, một số dịch vụ kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế. Quy định này áp dụng cho người nộp thuế thực hiện các dịch vụ kinh doanh chứng khoán và chuyển nhượng chứng khoán; cơ quan quản lý thuế, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, dịch vụ kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT gồm môi giới; nhận ủy thác quản lý tài khoản; giao dịch trực tuyến; cho vay mua và ứng trước tiền bán; giao dịch, kết nối trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối; vay và cho vay; lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch; xử lý, sửa lỗi sau giao dịch; quản lý tài sản ký quỹ, quản lý vị thế; thanh toán gốc, lãi, mua lại trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu khác theo quy định. 

Một số dịch vụ kinh doanh, hoạt động chứng khoán không chịu thuế- Ảnh 1.

Một số hoạt động, dịch vụ chứng khoán không chịu thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời bao gồm các lĩnh vực tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán; đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính và chứng quyền có bảo đảm; và giao dịch tạo lập thị trường. Cũng như bảo lãnh phát hành chứng khoán và các dịch vụ liên quan; tư vấn đầu tư chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế GTGT bao gồm chuyển nhượng qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán; chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán; và chuyển khoản chứng khoán. Đồng thời, chuyển nhượng qua đấu giá, đấu thầu, chào bán cạnh tranh, dựng sổ cũng được miễn thuế.

Tin liên quan

Bỏ đề xuất thu thuế 20% khi bán chứng khoán, VN-Index lập kỷ lục sát 1.700 điểm

Bỏ đề xuất thu thuế 20% khi bán chứng khoán, VN-Index lập kỷ lục sát 1.700 điểm

Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất thu thuế 20% trên phần lợi nhuận khi bán chứng khoán.

Khám phá thêm chủ đề

chứng khoán Thuế thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận