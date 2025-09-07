Một số dịch vụ kinh doanh, hoạt động chứng khoán không chịu thuế

Thông tư 77/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết các dịch vụ kinh doanh chứng khoán và chuyển nhượng chứng khoán theo Nghị định 181/2025 của Chính phủ về luật thuế giá trị gia tăng, một số dịch vụ kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế. Quy định này áp dụng cho người nộp thuế thực hiện các dịch vụ kinh doanh chứng khoán và chuyển nhượng chứng khoán; cơ quan quản lý thuế, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, dịch vụ kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT gồm môi giới; nhận ủy thác quản lý tài khoản; giao dịch trực tuyến; cho vay mua và ứng trước tiền bán; giao dịch, kết nối trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối; vay và cho vay; lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch; xử lý, sửa lỗi sau giao dịch; quản lý tài sản ký quỹ, quản lý vị thế; thanh toán gốc, lãi, mua lại trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu khác theo quy định.

Một số hoạt động, dịch vụ chứng khoán không chịu thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời bao gồm các lĩnh vực tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán; đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính và chứng quyền có bảo đảm; và giao dịch tạo lập thị trường. Cũng như bảo lãnh phát hành chứng khoán và các dịch vụ liên quan; tư vấn đầu tư chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế GTGT bao gồm chuyển nhượng qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán; chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán; và chuyển khoản chứng khoán. Đồng thời, chuyển nhượng qua đấu giá, đấu thầu, chào bán cạnh tranh, dựng sổ cũng được miễn thuế.