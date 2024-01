Một tháng ròng rã cứu sản phụ nguy kịch sau sinh do mắc bệnh hiếm

Các bác sĩ tại Campuchia giúp vợ chồng sản phụ liên lạc với một số bệnh viện tại Việt Nam. Cuối cùng, thông qua văn phòng đại diện tại Phnom Penh, bệnh nhân được Bệnh viện FV tiếp nhận sang Việt Nam điều trị. Vì máu vẫn chảy không ngừng, các bác sĩ Campuchia đã dùng 2 miếng gạc lớn (chừng 20 cm) nhét vào bụng bệnh nhân để cầm máu, khâu vết mổ lại rồi tức tốc chuyển bệnh nhân sang Việt Nam.

Máu cháy liên tục dù đã cầm máu, can thiệp tắc mạch

Ngày 9.1, thạc sĩ - bác sĩ Lê Đức Tuấn (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV) cho biết phim chụp cho thấy rõ 2 miếng gạc lớn trong ổ bụng bệnh nhân. Ê kíp phải mổ gấp để lấy 2 miếng gạc ra, bởi nếu để lâu nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng rất cao. Khi rút gạc ra, khoang bụng bệnh nhân có tới 2 lít máu. Theo bệnh án, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 32 đơn vị máu khi ở Campuchia.

Tiếp theo, các bác sĩ phát hiện tổn thương động mạch thượng vị dưới bên trái chưa được xử lý tốt, nên tiến hành cầm máu kỹ cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi song máu vẫn rỉ rả chảy tiếp.

Các bác sĩ quyết định chuyển sang phương án can thiệp mạch, nhằm làm tắc các nhánh tổn thương của động mạch thượng vị dưới ở vùng bụng bệnh nhân để ngăn chảy máu. Ca can thiệp tắc mạch được thực hiện bởi bác sĩ Pierre Jaillot, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện FV. Tuy nhiên, khi tiếp cận động mạch quay bên tay trái, bác sĩ Pierre gặp khó khăn trong việc tìm đường mạch can thiệp. Bác sĩ Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu & lồng ngực, phát hiện do bệnh nhân được dùng thuốc co mạch liều cao để nâng huyết áp lên sau các lần phẫu thuật nên động mạch cánh tay bị co thắt rất nhỏ. Bác sĩ tìm cách can thiệp mạch thông qua đường từ hõm nách để đi xuống khu vực bụng của bệnh nhân, nhờ đó ca can thiệp được tiến hành suôn sẻ.

Tuy vậy 12 giờ sau, bệnh nhân vẫn bị máu tiếp tục chảy. Bệnh nhân tiếp tục được truyền máu và các chế phẩm của máu, ban đầu 200ml, rồi đến 700ml và theo phác đồ truyên máu khối lượng lớn… Lượng máu truyền ngày một nhiều, song truyền vào cơ thể sản phụ bao nhiêu thì dường như bị chảy ra bấy nhiêu.

Bệnh nhân được cấp cứu đưa vào phòng mổ để nỗ lực cầm máu A.V

Bệnh rối loạn đông máu hiếm gặp và cuộc săn lùng 4 lọ thuốc hiếm

Suốt hơn 30 giờ điều trị nội khoa nhưng bệnh nhân vẫn chảy máu không ngừng. Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang (Khoa Gây mê hồi sức) nghi ngờ đến khả năng bệnh nhân bị Hemophilia, một căn bệnh rối loạn đông máu gây chảy máu khó cầm. Điều lạ là nếu bệnh nhân nữ mắc bệnh này chỉ cần tới kỳ kinh đầu tiên là có thể đã bị chảy máu không ngừng và dẫn đến tử vong, trong khi bệnh nhân này đã sinh con 3 lần.

Bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn, chuyên gia huyết học của Bệnh viện FV, nghi ngờ có thể bệnh nhân bị rối loạn đông máu theo một hướng rất khác nên đã chỉ định một số xét nghiệm chuyên biệt về huyết học, kỹ lưỡng và chi tiết hơn để xác định chẩn đoán.

Theo xét nghiệm, "yếu tố VIII" trong máu của bệnh nhân rất thấp, đồng thời xuất hiện chất ức chế của "yếu tố VIII". Kết quả này cho thấy đó là chứng "Hemophilia mắc phải". Hemophilia là một bệnh lý rối loạn đông máu có tính chất di truyền, gặp chủ yếu ở nam giới. Trong trường hợp này, bệnh nhân là nữ và trẻ tuổi nên khả năng mắc phải rất hiếm.

Bác sĩ thăm hỏi chúc mừng vợ chồng bệnh nhân sau hồi phục A.V

Để điều trị, cần sử dụng tính chất bắc cầu thông qua một yếu tố khác là "yếu tố VII", tuy nhiên khó khăn là "yếu tố VII" rất đắt và hiếm, chỉ có một số ít bệnh viện có thuốc dự phòng. Đội ngũ Khoa Dược của bệnh viện liên hệ với tất cả bệnh viện trong thành phố, nỗ lực tìm được 4 đơn vị "yếu tố VII" để truyền vào cơ thể cho bệnh nhân.

Sau khi được tiêm 4 lọ "yếu tố VII", các bác sĩ vui mừng khi tất cả các hiện tượng chảy máu của bệnh nhân lập tức ngưng lại.

Tuy nhiên, việc điều trị của bệnh nhân vẫn chưa dừng lại ở đó. Do phẫu thuật nhiều lần nên bệnh nhân bị suy kiệt, sốc nhiễm trùng nặng và tổn thương các cơ quan nội tạng (viêm phổi, nấm đường tiết niệu, các cơn nhược giáp và những cơn hen), sốt kéo dài âm ỉ.

Các cuộc hội chẩn sau đó tập trung vào việc điều trị nhiễm trùng và dinh dưỡng để tăng cường đề kháng cho bệnh nhân. Trong suốt một tháng, tổng cộng hơn 40 y bác sĩ đã tham gia vào điều trị cho bệnh nhân. Nhiều buổi hội chẩn liên chuyên khoa, trực tiếp và online giữa các bác sĩ và ban lãnh đạo đã được tổ chức để theo dõi sát từng tiến triển của bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của chị S. hồi phục tốt và vừa được xuất viện trở về với gia đình.