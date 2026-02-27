Một thành phố ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Danh sách những thành phố tuyệt đẹp nhất thế giới này trải dài khắp các châu lục và thế kỷ, nhưng tất cả đều có một điểm chung: khả năng khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù đó là đường chân trời hiện đại, con kênh với những ngôi nhà gỗ hai bên, những ngôi đền trên vách đá nhìn ra mặt nước, hay được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ tuyết trắng, mỗi thành phố trong danh sách này đều mang một vẻ đẹp độc đáo riêng - loại vẻ đẹp sẽ tạo nên những kỷ niệm khó quên và khiến ứng dụng ảnh của du khách trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số thành phố trong danh sách đẹp nhất thế giới:

Amsterdam, Hà Lan

Con kênh trung tâm nổi tiếng của Amsterdam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2010. Thêm vào đó là những khoảng không gian xanh rộng lớn, những mặt tiền bằng gạch đỏ cổ kính và các bảo tàng trưng bày tranh của Van Gogh, tất cả tạo nên một trong những trung tâm văn hóa tuyệt đẹp hàng đầu châu Âu

Barcelona, Tây Ban Nha

Không thể nói về Barcelona mà không nhắc đến Antoni Gaudí, kiến trúc sư người Catalan đã để lại dấu ấn khắp thành phố. Một chuyến đi dạo quanh thành phố sẽ dẫn bạn qua những công trình kiến trúc bằng đá và sắt uốn lượn của ông, bao gồm cả Công viên Güell và đỉnh cao là kiệt tác dang dở La Sagrada Família. Tuy nhiên, không chỉ có những bức tranh khảm đầy màu sắc: Từ núi non đến bãi biển, từ lịch sử đến hiện đại, Barcelona đầy nắng gần như có tất cả

Copenhagen, Đan Mạch

Mặc dù nổi tiếng với những nhà hàng và khách sạn hiện đại, Copenhagen vẫn sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian khiến bạn muốn quay lại nhiều lần. Khu vườn Tivoli kỳ thú từ thế kỷ 19 khiến mọi công viên giải trí khác phải hổ thẹn, trong khi khu phố bohemian Christiania lại là một xứ sở mộng mơ xanh mướt, mờ ảo hay những ngôi nhà ven sông ở Nyhavn đẹp như tranh vẽ...

Paris, Pháp

Paris là nơi mà sự lãng mạn và lịch sử song hành cùng nhau. Các quán cà phê nằm dọc những con phố lát đá cuội, những chàng trai cô gái thanh lịch dạo bước dọc sông Seine vào mọi giờ giấc, và dường như mỗi khu phố đều có một địa danh mang tính biểu tượng riêng, có thể là tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Notre Dame hay nhà thờ Sacré-Coeur

Thành phố New York, Mỹ

Vẻ đẹp của New York là vẻ đẹp đa giác quan: Đó là kiến trúc lịch sử, từ tòa nhà Flatiron đến Trung tâm Thương mại Thế giới One World Trade Center. Đó là cảm giác cỏ xanh mướt dưới chân (và mùi thơm của các loại hạt rang) ở Công viên Trung tâm. Đó là nghệ thuật của Bảo tàng Metropolitan, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Bảo tàng Frick. Nhưng trên hết, đó là hình ảnh một dòng người đa dạng, ăn mặc sành điệu một cách tự nhiên, sải bước trên đường phố với tư thế ngẩng cao đầu

Cape Town, Nam Phi

Núi non, bờ biển, bãi biển đầy chim cánh cụt: Cape Town gần như có tất cả. Mỗi ngày ở đây sẽ khiến bạn say mê một cảnh đẹp mới, có thể là Vườn Bách thảo quốc gia Kirstenbosch với đầy hoa protea vua hoặc những dãy nhà rực rỡ sắc màu ở Bo-Kaap. Trên thực tế, bạn có thể bắt đầu ngắm cảnh ngay cả trước khi máy bay hạ cánh: Cái nhìn đầu tiên về Núi Bàn từ trên không sẽ để lại ấn tượng khó phai

Kyoto, Nhật Bản

Tham quan kinh đô của Nhật Bản giống như bước ngược thời gian. Khoảng 1.600 ngôi chùa Phật giáo và 400 đền thờ Thần đạo sẵn sàng làm say đắm du khách, và bạn thậm chí có thể bắt gặp một geisha khi dạo bước trên những con phố rợp bóng cây, đầy ắp các cửa hàng thủ công mỹ nghệ của thành phố. Đối với những ai đang khao khát ngắm hoa anh đào, đừng lo lắng: Vườn Bách thảo Kyoto và Con đường Triết gia là một số địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất ở Nhật Bản

Luang Prabang, Lào

Có thể thành phố này không có những ngôi chùa như Siem Reap hay những tàn tích cổ xưa của Bagan, nhưng Luang Prabang chính là thành phố nhỏ lý tưởng nhất Đông Nam Á. Thật khó để chỉ ra chính xác lý do tại sao, nhưng có thể là do những cuộc hành hương hàng ngày vào sáng sớm của 200 nhà sư mặc áo cà sa màu nghệ, hoặc những bông hoa lan rực rỡ nở rộ trên cây...

Seoul, Hàn Quốc

Bên trong thành phố hiện đại ấy là những góc yên bình của các cung điện và đền chùa, gợi nhớ về lịch sử quan trọng của bán đảo Triều Tiên kéo dài 700 năm. Và chắc chắn chúng ta không thể phàn nàn về hệ thống tàu điện ngầm sạch sẽ đến hoàn hảo của thành phố này

Hà Nội, Việt Nam