Một thầy giáo tử vong, nghi tự thiêu

Ngày 11.4, tin từ UBND xã Tam Bình, H.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra một vụ người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu.

Người này là một giáo viên dạy giáo dục thể chất tại một trường THCS trên địa bàn xã Tam Bình, H.Cai Lậy. Một số người thân thiết với ông kể lại gần đây ông thường xuyên than phiền vì buồn gia đình và có nhiều biểu hiện như người bị trầm cảm.

Hiện, Công an H.Cai Lậy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ thầy giáo tử vong nghi do tự thiêu.