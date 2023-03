Đồng Tháp: Nữ giáo viên mầm non bị hiếp dâm và cướp tài sản ngay tại trường

Chiều 30.3, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Tam Nông, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của một nữ giáo viên mầm non.

Phạm Châu Thanh bị bắt giữ để điểu tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 29.3, Công an xã An Hòa, H.Tam Nông (Đồng Tháp) nhận tin báo có một nữ giáo viên mầm non bị hiếp dâm và cướp tài sản ngay tại trường. Tài sản bị cướp gồm 1 điện thoại, 1 xe máy và 2,3 triệu đồng. Ngay sau đó, thông tin vụ việc được nhanh chóng báo về cho Công an H.Tam Nông để phối hợp đến hiện trường xác minh, xử lý.

Theo thông tin công an thu thập ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29.3, tại trường mầm mon thuộc xã An Hòa, sau khi ăn cơm trưa xong, cô X. (giáo viên của trường) đi rửa chén. Lúc này, cô X. phát hiện một thanh niên lạ mặt núp tại phòng dụng cụ học tập của trường. Khi cô X. hỏi "anh đứng ở đây để làm gì" thì người này không trả lời.

Bất ngờ, cô X. bị người này xông đến, kề dao vào cổ khống chế lôi vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, người này trói chân cô X. và yêu cầu đưa tiền, tài sản.

Khi cô X. tự cởi trói, chạy vào lớp học thì bị người này phát hiện nên tiếp tục dùng dây trói chân, tay và khóa cửa phòng học lại. Sau đó, tên cướp lấy xe máy của nạn nhân chạy về hướng QL30.

Sau khi tên cướp bỏ đi, cô X. tự cởi dây trói chạy về nhà mẹ ruột cách trường khoảng 150 m. Hậu quả, nạn nhân bị 1 vết xước tại vùng cổ, vết hằn ở 2 cổ tay, 2 cổ chân, tinh thần hoảng sợ, không ổn định.

Khẩn trương xác minh, điều tra, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Phạm Châu Thanh là nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Đến tối 29.3, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp bắt giữ được Thanh khi nghi phạm đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.

Theo thượng tá Trần Trung Quốc, hiện lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Phạm Châu Thanh để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.