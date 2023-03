Hà Tĩnh: Khởi tố kẻ tấn công thầy giáo để cướp tài sản

Sáng 8.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hợi (31 tuổi, ngụ tại xã Lâm Hợp, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội cướp tài sản.



Thầy Hải sau khi bị tên cướp tấn công TÂN KỲ

Hợi là nghi phạm tấn công thầy Trần Đức Hải, giáo viên dạy môn sinh học của Trường THPT Kỳ Lâm (H.Kỳ Anh).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1.3, sau buổi dạy học ở trường, thầy Hải điều khiển xe ô tô lưu thông trên QL12B để về nhà, khi đến địa phận thuộc xã Kỳ Tân (Hà Tĩnh) thì bị một kẻ lạ mặt đi xe máy lao lên phía trước đầu xe chặn lại.

Khi thầy Hải mở cửa xe để hỏi chuyện thì lập tức bị kẻ lạ mặt tấn công, cướp đi số tiền 900.000 đồng.

Thầy Hải sau đó tự lái xe đi trình báo cho công an và nhập viện điều trị vì bị trọng thương ở vùng mặt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Kỳ Anh phối hợp Công an xã Lâm Hợp và Công an xã Kỳ Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được nghi phạm tấn công thầy giáo là Nguyễn Văn Hợi nên tiến hành bắt giữ.

Thầy Hải viết thư cám ơn lực lượng công an TÂN KỲ

Ông Trần Anh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Lâm cho hay, sau khi điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của thầy Hải đã hồi phục và sẽ bắt đầu trở lại trường để dạy học vào sáng mai, 9.3.

"Thầy Hải về công tác tại trường đến nay đã hơn 15 năm, nhà thầy cách trường khoảng 35 km. Ngay sau khi biết tin thầy Hải bị tên cướp tấn công phải nhập viện điều trị, nhà trường và các em học sinh đã đến thăm hỏi, động viên", ông Dũng nói.

Sau khi sức khỏe ổn định, thầy Hải đã viết thư cám ơn lực lượng công an đã kịp thời điều tra, bắt giữ nghi phạm cướp tài sản. Thầy Hải cũng gửi lời cám ơn sự động viên, hỏi thăm của Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh và học sinh.