Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí uy hiếp, cướp tài sản người đi đường

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Hoàng Văn Hiền, Lê Anh Tuấn (cùng 18 tuổi); Nguyễn Anh Tú, Lê Văn Chung (cùng 20 tuổi) và Nguyễn Đức Kiên (17 tuổi) cùng trú tại TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) về tội cướp tài sản.

Bị can Cao Hòa An (33 tuổi, trú tại TP.Hải Dương) bị khởi tố, bắt giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra có 2 bị can khác cũng bị khởi tố về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án cả hai đều dưới 16 tuổi nên được áp dụng biện pháp bảo lãnh.

Chủ mưu, cầm đầu trong vụ án là Hoàng Văn Hiền và Lê Anh Tuấn.

Các bị can tại cơ quan điều tra. CTV

Theo hồ sơ, tối 11.2, Hiền và Tuấn cùng hơn 10 người khác đi xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm như: kiếm, dao găm, tuýp sắt, gậy rút…trên đường, các đối tượng khua khoắng hung khí, gây náo loạn một cung đường.

Đến đoạn cây xăng Tân Bình (thuộc thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân (H.Gia Lộc) phát hiện 2 thanh niên (ở P.Thạch Khôi, TP.Hải Dương) đi xe máy nên cả nhóm đã đuổi theo.

Đuổi đến cổng chào H.Gia Lộc, nhóm của Hiền đã dùng hung khí đánh đập làm trọng thương 2 thanh niên này. Một trong 2 người bị đuổi đánh phải quỳ xuống xin nhóm của Hiền mới buông tha, nhưng nhóm này lại lấy phương tiện của bị hại mang bán cho Cao Hòa An được 5,5 triệu đồng.

Tiền bán xe, Hiền lấy 1,5 triệu đồng; số tiền còn lại Hiền chia cho 4 thành viên trong nhóm mỗi người 1 triệu đồng.

Bị hại sau đó đã trình báo đến Công an H.Gia Lộc. Lực lượng Công an H.Gia Lộc đã phối hợp với Công an TP.Hải Dương điều tra, xác minh, bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.