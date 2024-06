Một thí sinh tai nạn tàu hỏa mất hai chân trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 15.513 thí sinh đăng ký dự thi, số đến làm thủ tục dự thi chiều 26.6 là 15.449 em, đạt tỷ lệ 99,59%. Trong số 63 thí sinh vắng có 7 thí sinh được miễn thi do dự thi vòng 2 chọn đội tuyển olympic quốc tế, 22 thí sinh khuyết tật nặng, 4 thí sinh vắng thi do ốm, tai nạn, 30 thí sinh vắng không lý do.