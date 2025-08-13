Một thí sinh tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Trả lời báo chí sáng nay 13.8, đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai xác nhận có trường hợp thí sinh được tăng từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm sau phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT.

Nguyên nhân, thí sinh này tô nhầm mã đề được phát, dẫn đến máy chấm theo đáp án của mã đề khác.

Cụ thể, thí sinh N.V.S, học sinh chuyên hóa Trường THPT chuyên Lào Cai (tỉnh Lào Cai), có tật loạn thị.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Sau khi thi xong, N.V.S so sánh đáp án và tự tin về kết quả bài làm của mình. Tuy nhiên, sau khi biết điểm thi môn sinh chỉ đạt 1,1 điểm, không đúng với kết quả đã so sánh trước đó nên S. lập tức làm đơn xin phúc khảo.

Đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay các môn thi tự chọn theo hình thức trắc nghiệm có 48 mã đề và thi 2 ca trong một buổi thi. Ca thi 1 có mã đề 01-24, ca 2 mã đề 25-48.

Thí sinh S. thi ca 2, số báo danh 0403 nhưng tô nhầm mã đề 0430 nên máy chấm theo kết quả của mã đề 0430.

"Sau khi chúng tôi xác định chỗ ngồi của em và đối chiếu lại bài thi cho thấy S. đúng với số báo danh 0403", vị đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay.

Cũng theo vị này, khi thí sinh nộp bài, giám thị không được cầm tờ đề nên chỉ so sánh số tờ bài làm và các thủ tục khác, sau đó thu bài như thường lệ nên không phát hiện được bất thường, không có tờ đề để rà soát xem thí sinh có tô đúng mã đề hay không.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai, khi nhận đơn phúc khảo của thí sinh và biết lỗi là do thí sinh tô nhầm mã đề, sở đã báo cáo sự việc đến Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), xin ý kiến chỉ đạo xử lý trường hợp bất thường này.

Sau khi nhận được quan điểm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là phải giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh, Sở GD-ĐT Lào Cai đã lập biên bản chấm bài thi bất thường với xác nhận của các thành phần liên quan tại hội đồng phúc khảo như công an, thanh tra tỉnh…, để chấm lại.

Toàn tỉnh Lào Cai có 350 bài thi xin phúc khảo (11 bài thuộc Chương trình phổ thông 2006 và 339 bài thuộc Chương trình phổ thông 2018).

Sau phúc khảo, chỉ có S. và một thí sinh nữa có điểm thay đổi. 348 bài thi còn lại giữ nguyên điểm số.

Được biết, S. là học sinh chuyên hóa nên điểm thi tốt nghiệp THPT các môn khác của em khá cao: toán 7,75, ngữ văn 7,25, hóa 8,5. Thí sinh S. đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Y Hà Nội bằng kết quả thi tốt nghiệp và đang chờ điểm chuẩn của trường.



Liên quan đến trường hợp này, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cho rằng, có những trường hợp tô nhầm hoặc tô mờ mã đề như trên và năm nào Bộ GD-ĐT cũng lưu ý rất kỹ khi làm bài thi trắc nghiệm nhưng vẫn có trường hợp mắc lỗi.

“Chẳng hạn có những em mã đề 1234 nhưng khi tô lại nhầm sang 4321 hoặc tô mờ. Do đó, quan điểm của Bộ GD-ĐT là cho dù có sai sót chủ quan hay khách quan khi tô mã đề thì phương án giải quyết trước hết phải đứng trên quyền lợi của thí sinh, miễn là không có dấu hiệu gian lận”, vị này chia sẻ.