Thấy gì từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025?

56,4% THÍ SINH CÓ ĐIỂM TOÁN DƯỚI 5

Toán là một trong 2 môn bắt buộc của kỳ thi năm 2025 (môn còn lại là văn), vì thế có số lượng thí sinh (TS) thi rất đông, có 1.126.172 TS dự thi. Đây cũng là môn mà không ít TS và giáo viên (GV) đánh giá đề thi có những câu hỏi "quá khó" trong kỳ thi năm nay.

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa ra phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT trước khi công bố điểm thi tới thí sinh vào sáng nay 16.7 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo phổ điểm 12 môn thi mà Bộ GD-ĐT cung cấp, môn toán có điểm trung bình và điểm trung vị thấp nhất (4,78 và 4,6). Có 635.102 TS đạt điểm dưới 5, chiếm 56,4% số TS dự thi (năm ngoái con số này là 182.930, chiếm 17,5% số TS dự thi). Cả nước có 777 TS từ điểm 1 trở xuống, cao gấp 10 lần năm ngoái.

Theo nhiều chuyên gia, một yếu tố góp phần làm nên việc có nhiều điểm thấp của môn toán năm nay là do thay đổi dạng thức đề thi nên hạn chế việc TS có điểm nhờ ăn may (đánh "lụi"). Bỏ qua việc so sánh với phổ điểm môn toán các năm trước, chỉ xét phổ điểm môn toán năm nay, chúng ta có thể thấy hoặc là đề thi môn toán quá khó so với yêu cầu của chương trình, hoặc mặt bằng chất lượng dạy học môn toán trên toàn quốc hiện nay ở mức dưới trung bình. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, phạm vi kiến thức của đề thi môn toán là hoàn toàn nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có chăng là đề thi hơi dài và một số câu hỏi hơi khó về độ tư duy.

PGS Trần Đăng Hưng, Trưởng khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ thông tin-truyền thông, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho rằng phân tích phổ điểm môn toán cho thấy có một phân bố tương đối chuẩn. Năm nay môn toán có tổng cộng là 513 TS đạt điểm 10, điều này khá đặc biệt so với những năm trước. Chẳng hạn năm 2024, môn toán không có điểm 10 nào; năm 2025 số điểm 10 môn toán là 513. Một điểm đặc biệt nữa là độ lệch chuẩn năm 2024 là 1,56 và năm 2025 là 1,68. Điều này phản ánh một phổ rộng hơn của điểm môn toán và có sự phân hóa tốt hơn.

So sánh phổ điểm môn toán của 4 năm cho thấy 3 năm trước phổ điểm có hình dạng xô lệch về phía những mốc điểm cao (bên phải), nhưng năm nay phổ điểm có sự cân đối hơn, tiến đến gần phân bố chuẩn hơn.

Cũng theo PGS Hưng, so sánh kết quả thi môn toán theo địa phương (cả 4 năm đều dựa trên địa giới hành chính mới là 34 tỉnh thành) thì có thể nhìn thấy sự tương đồng về mức độ điểm các năm của các địa phương qua 4 năm. Top 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất môn toán gồm: Ninh Bình, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.

Theo TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Giao thông vận tải, môn toán là môn bắt buộc, hầu hết TS dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đều phải dự thi môn này nên phổ điểm môn toán sẽ tác động rất lớn tới mặt bằng điểm chuẩn xét tuyển ĐH năm nay. Phổ điểm môn toán thấp, trung vị thấp hơn năm ngoái 2 điểm, phản ánh đúng ý kiến của TS và GV về độ khó của đề thi năm nay. "Với mặt bằng chung thì điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 1,5 - 3 điểm tùy từng ngành", TS Phạm Thanh Hà nói.

M ÔN TIẾNG A NH PHỔ ĐIỂM "ĐẸP" NHƯNG ĐỀ THI ĐÚNG LÀ "RẤT KHÓ"

Theo PGS Trần Đăng Hưng, phổ điểm môn tiếng Anh thực sự đạt được những chuẩn mực mà những người làm đề mong muốn hướng tới. Môn tiếng Anh năm nay có 351.858 TS dự thi; điểm trung bình là 5,38; điểm trung vị là 5,25. Có 141 TS được điểm 10.

GS Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội, phân tích về phổ điểm tại hội nghị công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chiều qua do Bộ GD-ĐT tổ chức ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo PGS Hưng, so với năm 2024, các chỉ số trên tương đối tương đồng. Đặc biệt, so sánh hình dáng phổ điểm môn tiếng Anh thì thấy năm nay đã giải quyết được vấn đề phổ điểm tiếng Anh có 2 đỉnh.

Những tỉnh, thành xưa nay có nhiều điểm cao như TP.HCM (trước đây là Bình Dương, nay Bình Dương sáp nhập với TP.HCM), Hà Nội thì nay vẫn ở trong danh sách này. Đặc biệt, năm nay tốp 4 tỉnh điểm cao có thêm Quảng Ninh và Điện Biên. "Điện Biên chỉ có 504 TS dự thi. Năm nay, môn tiếng Anh là môn tự chọn, những TS chọn môn tiếng Anh là những em đã có độ tự tin nhất định về môn tiếng Anh", PGS Hưng nói.

Tuy nhiên, TS Phạm Thanh Hà cho rằng việc đánh giá và so sánh phổ điểm môn tiếng Anh sẽ rất phức tạp, do năm ngoái đây là môn thi bắt buộc trong khi năm nay đây là môn tự chọn. Một số chỉ số phổ điểm môn tiếng Anh năm nay và năm ngoái có sự tương đồng, như điểm trung bình (năm ngoái 5,51; năm nay 5,38), điểm trung vị (năm ngoái 5,2; năm nay 5,25). Nhưng không thể chỉ nhìn vào các chỉ số này để cho rằng độ khó của đề tiếng Anh năm nay tương đương năm ngoái.

TS Hà phân tích: "Năm ngoái có hơn 900.000 em thi môn tiếng Anh, điểm trung vị là 5,2 thì có nghĩa là 450.000 TS có điểm dưới 5,2 và 450.000 em có điểm lớn hơn hoặc bằng 5,2. Năm nay có khoảng 350.000 em thi môn tiếng Anh, điểm trung vị là 5,25, có nghĩa là chỉ có 175.000 em có điểm lớn hơn 5,25. Con số 460.000 của năm ngoái và 175.000 của năm nay là những con số biết nói. Nó nói rằng đề tiếng Anh năm nay rất khó, mặc dù trung vị là như nhau".

S Ố ĐIỂM 0 MÔN L ỊCH S Ử GIẢM RẤT MẠNH

Lịch sử là môn có nhiều TS đăng ký dự thi nhất trong số các môn tự chọn với tổng số 481.293 TS dự thi. Điểm trung bình của môn thi này tương đương năm 2024 với mức 6,52 điểm (năm ngoái là 6,57). Điểm nhiều TS đạt được nhất là 7,25.

ảnh: Bộ GD-ĐT

Tỷ lệ TS điểm dưới trung bình của môn này là 18,63% (89.665 TS). Tuy nhiên, số điểm 0 môn lịch sử chỉ còn 2 TS, giảm rất mạnh so với nhiều năm gần đây và giảm 17 TS so với năm trước. Phú Thọ là địa phương dẫn đầu kết quả môn lịch sử với mức điểm trung bình là 7,046.

Địa lý là môn được TS lựa chọn nhiều thứ hai, sau lịch sử. Theo phổ điểm và phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT Bộ GD-ĐT công bố, địa lý cũng là môn thi có nhiều điểm 10 nhất, với 6.907 bài thi đạt điểm 10. Đây là môn thi có điểm 10 nhiều nhất trong số các môn thi, với 6.907 điểm 10, tăng hơn gấp đôi so với kỳ thi năm 2024 (3.175 điểm 10).

Ở chiều ngược lại, số bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) ở môn địa lý cũng giảm so với năm trước khi chỉ có 19 điểm liệt (năm trước là 94). Tuy nhiên, điểm trung bình năm nay của môn địa lý lại thấp hơn năm trước với mức điểm là 6,63 (năm trước là 7,19). Địa phương dẫn đầu về điểm thi môn địa lý là Ninh Bình với điểm trung bình là 7,224 điểm.

Đ IỂM ĐẶC BIỆT TỪ PHỔ ĐIỂM NHỮNG MÔN THI MỚI

Điểm đặc biệt đáng chú ý ở 4 môn thi lần đầu tiên xuất hiện từ năm nay (tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ nông nghiệp và công nghiệp) là không có bài thi nào "dính" điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 môn toán và tiếng Anh ẢNH: BỘ GD-ĐT

Môn tin học có tổng cộng 7.602 TS dự thi trên toàn quốc. Điểm trung bình đạt 6,78 và trung vị là 6,75, phân phối điểm tương đối cân bằng. Gần 47,6% TS đạt từ 7 điểm trở lên, trong khi chỉ 11,2% dưới trung bình. Toàn quốc có 60 TS đạt điểm tuyệt đối môn tin học.

Môn công nghệ - công nghiệp có 2.290 TS dự thi. Phổ điểm cho thấy sự phân bố khá cân đối với điểm trung bình đạt 5,79 và trung vị là 5,6, tức phần lớn TS nằm trên mức trung bình. Có 34,06% TS dưới trung bình, trong khi 25,59% đạt từ 7 điểm trở lên. Có 4 TS đạt điểm 10.

Với 22.048 TS tham dự, điểm trung bình môn công nghệ - nông nghiệp đạt tới 7,72, cao hơn hẳn mặt bằng nhiều môn thi khác. Trung vị ở mức 7,75, đồng nghĩa phần lớn TS đạt kết quả khá - giỏi. Đáng chú ý, có tới 78,42% TS đạt từ 7 điểm trở lên, trong khi chỉ 2,15% dưới trung bình.

Cả nước có 101 TS đạt điểm 10 trong môn công nghệ - nông nghiệp, với tỷ lệ 4,58 điểm 10 trên mỗi 1.000 thí sinh, khá cao so với mặt bằng chung.