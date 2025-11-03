Một thị trưởng Mexico bị bắn chết giữa đông người

Cơ quan công tố Mexico cho hay ông Carlos Alberto Manzo Rodriguez, Thị trưởng thành phố Uruapan, bang Michoacan ở Mexico, đã bị bắn ngay trung tâm thành phố, trước sự chứng kiến của hàng chục người đang có mặt để dự lễ hội lớn ở Mexico.

Ông Rodriguez bị bắn vào tối 1.11 theo giờ địa phương, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một thành viên hội đồng thành phố và một vệ sĩ khác cũng bị thương, trong khi kẻ tấn công bị tiêu diệt tại hiện trường.

Hàng trăm người ở Mexico tụ tập ngày 2.11 tiễn đưa linh cữu Thị trưởng Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodriguez ẢNH: AP

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết nghi phạm không rõ danh tính đã bắn Thị trưởng Rodriguez 7 phát. Quá trình điều tra chỉ ra vũ khí được sử dụng có liên quan đến 2 vụ đụng độ vũ trang giữa các băng nhóm tội phạm trong khu vực.

Trong ngày 2.11, hàng trăm người dân Uruapan xuống đường và cùng đoàn tang lễ tiễn đưa linh cữu Thị trưởng Rodriguez.

Những video lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc cho thấy nhiều người ở Uruapan hóa trang và hòa mình vào lễ hội Ngày của người chết (Day of the Dead) vào cuối tuần, một ngày lễ truyền thống của người Mexico, nơi các gia đình tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất. Sau đó, nhiều tiếng súng vang lên và mọi người chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp.

Michoacan được xem là một trong những bang có tình trạng bạo lực nghiêm trọng ở Mexico và thường xuyên diễn ra những cuộc đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm. Trong những tháng qua, ông Rodriguez đã kêu gọi chính phủ Mexico hỗ trợ đối phó các băng nhóm.

Hồi tháng 6, thị trưởng thành phố Tacambaro cũng ở Michoacan, ông Salvador Bastidas, cùng cảnh vệ đã bị sát hại. Tháng 10.2024, nhà báo Mauricio Cruz Solis bị bắn ở Uruapan sau khi phỏng vấn Thị trưởng Rodriguez.