Một thời hoa lửa - Một đời biết ơn

Những câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi không chỉ là một tập hợp ký ức chiến tranh. Đây là cuốn sách của lòng trung thành với Đảng, của khát vọng độc lập dân tộc, của đức hy sinh vô điều kiện, của những con người bình dị đã làm nên dáng hình đất nước. Mỗi bài viết là một lát cắt chân thật mà tuổi trẻ VN xem Tổ quốc là điều thiêng liêng hơn cả sự sống.

Cuốn sách được thực hiện từ các bài viết đăng tải trên Báo Thanh Niên, trân trọng dành tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là lời nhắn gửi giữa các thế hệ: tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ có biết bao người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường.

Thế hệ trẻ ngày nay luôn khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã quên mình cho Tổ quốc

Đọc những câu chuyện trong cuốn sách này, chúng ta sẽ hiểu vì sao một người chiến sĩ bị kết án tử hình vẫn có thể cất lên "khúc ca tự do", giữ vững niềm tin son sắt với cách mạng. Ta sẽ lặng người trước những chiến sĩ mở đường Trường Sơn năm xưa - dấu tích của bom đạn và lao động khắc nghiệt nhưng cũng là chứng tích bất tử của lòng yêu nước.

Ấn phẩm đặc biệt dành tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Có những con người bước ra khỏi chiến tranh mà mảnh đạn vẫn còn nằm trong cơ thể, như trong "Dấu đạn còn trong người lính già". Có những người phụ nữ cả đời chỉ sống cho lý tưởng, như "Nữ anh hùng 2 lần dựng đền thờ Bác Hồ", hay "Thiếu nữ thép của tuyến lửa" - những biểu tượng đẹp đẽ của phụ nữ VN trong chiến tranh. Họ không chỉ chiến đấu bằng lòng dũng cảm mà còn bằng một niềm tin mãnh liệt rằng dân tộc nhất định sẽ giành được tự do.

Nhiều câu chuyện trong sách khiến người đọc xúc động bởi sự hy sinh quá lớn của thế hệ đi trước. Đó là "Người có 2 lần truy điệu", là "81 ngày đưa đò trên dòng sông máu", là "Lời thề sắt đá giữa bão đạn", hay "Đi hết một lời thề". Những con người ấy đã sống đúng với lời hứa của mình với Đảng, với đồng đội và với nhân dân - kể cả khi phải đánh đổi bằng tính mạng.

Chiến tranh khốc liệt nhưng không thể dập tắt tình yêu và vẻ đẹp con người. "Chuyện tình phía sau cuộc chiến", "Chuyện tình đẹp từ trong bom đạn", "Đám cưới của hạ sĩ quan", "Câu hát chèo nên duyên" hay "Cuốn nhật ký tình yêu chưa từng công bố" cho thấy giữa lằn ranh sinh tử, con người vẫn giữ được những cảm xúc đẹp nhất. Chính tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh để họ bước tiếp qua mưa bom bão đạn.

Đặc biệt, hình ảnh những người mẹ trong phần "Những người mẹ bất diệt" là những trang viết lay động sâu xa nhất. "Mẹ vẫn đợi con về", "Tiếng gọi mẹ sau 37 năm", hay "Mẹ giữ hộ một mùa xuân"… là những câu chuyện khiến người đọc hiểu rằng chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi trẻ của người lính mà còn lấy đi tuổi xuân của những người mẹ VN. Có những người mẹ chờ con suốt cả cuộc đời. Có những mái nhà mãi mãi khuyết đi một bóng người. Nhưng trong đau thương ấy vẫn sáng lên phẩm chất cao quý của người mẹ VN: chịu đựng, bao dung và bất khuất.

Điều đáng quý nhất của cuốn sách không nằm ở việc kể lại chiến tranh, mà ở chỗ khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Phần "Người trẻ đền ơn đáp nghĩa bằng trái tim trách nhiệm" cho thấy truyền thống uống nước nhớ nguồn vẫn đang được tiếp nối mạnh mẽ. Những câu chuyện như "Bữa cơm tri ân", "Mỗi ngọn nến thắp lên…", "Ngọn lửa tri ân trong tim người trẻ", hay "Phục dựng ký ức, nối dài tri ân" chứng minh rằng lịch sử không nằm yên trong quá khứ. Lịch sử đang sống trong hành động của thế hệ trẻ hôm nay.

Những câu chuyện trong sách dù đã đi qua hơn nửa thế kỷ vẫn khiến người đọc hôm nay lặng đi vì những con người hiến tuổi thanh xuân dành trọn tình yêu cho Tổ quốc

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thử thách. Đất nước hôm nay không còn tiếng bom rơi, nhưng vẫn cần những con người biết sống có lý tưởng, biết dấn thân, biết phụng sự cộng đồng và giữ vững khát vọng cống hiến.

Thế hệ trẻ hôm nay có thể không phải đối diện với chiến hào, nhưng đang đứng trước những "mặt trận" mới: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phát triển kinh tế xanh, xây dựng văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng tầm vị thế VN trong thời đại toàn cầu hóa. Mỗi đại biểu dự Đại hội Đoàn lần này chính là những người mang theo khát vọng ấy.

Cuốn sách này cần được đọc bằng lòng biết ơn, bằng sự suy ngẫm và bằng tinh thần hành động. Những con người trong Những câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi đã trao cho chúng ta một di sản lớn nhất: niềm tin rằng tuổi trẻ VN ở bất kỳ thời đại nào cũng có thể làm nên những điều phi thường khi biết sống vì Tổ quốc và nhân dân.

Mỗi câu chuyện trong sách là một ngọn lửa. Có ngọn lửa của lòng yêu nước. Có ngọn lửa của đức hy sinh. Có ngọn lửa của niềm tin son sắt với Đảng. Và cũng có ngọn lửa của trách nhiệm mà thế hệ hôm nay cần tiếp tục giữ gìn, bồi đắp.

Xin được cúi đầu tri ân những người đã đi qua chiến tranh bằng tất cả tuổi xuân của mình.

Xin được trân trọng những người mẹ, người lính, những thanh niên xung phong, những chiến sĩ biệt động, quân báo, dân công hỏa tuyến… đã làm nên dáng hình Tổ quốc VN.

Và xin được gửi gắm tới các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII một niềm tin: nếu thế hệ cha anh từng làm nên kỳ tích trong khói lửa chiến tranh, thì tuổi trẻ VN hôm nay cũng hoàn toàn có thể viết tiếp những kỳ tích mới trong hành trình dựng xây đất nước hùng cường, văn minh và giàu mạnh.

Để ngọn lửa của một thời hoa lửa sẽ mãi không bao giờ tắt.